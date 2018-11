Nuova Zelanda | pescatore salva bimbo di 18 mesi dall’Oceano | “Sembrava solo un pupazzo”

“Miracolo” in Nuova Zelanda : pescatore salva un bimbo di 18 mesi dall’Oceano - era in acqua da parecchi minuti : E’ stato definito “un miracolo” il salvataggio nell’Oceano Pacifico di un bambino di 18 mesi da parte di un pescatore neozelandese. Gus Hutt, in vacanza in campeggio sulla Matata Beach di North Island, stava pescando quando ha visto da lontano una piccola sagoma che galleggiava sull’acqua, lo scorso 26 ottobre. Il piccolo era riuscito ad eludere la sorveglianza dei genitori, scappando dalla tenda, ed era ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Giappone Nuova Zelanda 31-69. All Blacks dominanti a Tokyo : La Nuova Zelanda domina il Giappone a Tokyo e strappa la vittoria con un sonoro 31-69 dopo aver chiuso in vantaggio già la prima frazione per 19-38. Alla fine la gara è comunque spettacolare, con dieci mete ospiti e cinque per i padroni di casa: Laumape ne sigla tre per gli All Blacks, Lafaele due per i nipponici. Nulla varia in chiave ranking, data la distanza superiore ai 13 punti in classifica tra le due compagini. Nel primo tempo si portano ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : si comincia nel week-end. Inghilterra-Sudafrica il clou - Nuova Zelanda in Giappone : Inizio soft, con sole quattro partite: scattano domani, sabato 3 novembre, i Test Match autunnali per quanto riguarda il Rugby. Sono quattro gli incontri che si disputeranno, tutti davvero molto interessanti: andiamo a presentarli. 06.45 Giappone-Nuova Zelanda I numero uno al mondo All Blacks volano in Giappone, dove l’anno prossimo tenteranno l’assalto alla Coppa del Mondo. I nipponici li abbiamo visti in scena a giugno contro ...

Nuova Zelanda - via riferimenti cristiani dalla preghiera dei deputati : In Nuova Zelanda , l'Ufficio di presidenza del parlamento nazionale ha recentemente eliminato ogni riferimento a Gesù e al cristianesimo dal testo della preghiera recitata dai deputati all'inizio di ...

Meghan Markle trasparenze in Nuova Zelanda : I cambi d’abito di Meghan Markle lasciano senza fiato. La moglie del principe Harry incanta durante il tour in Nuova Zelanda. Sempre sorridente e dallo sguardo innamorato, osa con una gonna sulle tonalità del blu dalle trasparenze esagerate. In controluce non è difficile scorgere la sua biancheria intima. Il parto è previsto in primavera, il pancione è già ben visibile e la duchessa di Sussex lo mette in evidenza con mise impeccabili. Non ...

Nuova Zelanda - enorme valanga di ghiaccio e neve travolge 3 alpinisti sul Monte Hicks : il racconto dell’unica sopravvissuta : Era già mattina sulla montagna quando un’onda di ghiaccio e neve si è abbattuta su di loro. Jo Morgan e due guide avevano deciso di raggiungere la vetta alle 2 del mattino e la donna aveva appena inviato un messaggio al marito: “Va tutto bene”. Ma non è andata così. Entrambe le guide hanno perso la vita nella valanga sul Monte Hicks, mentre Morgan è riuscita a sopravvivere dopo essere stata quasi completamente sepolta dalla neve per poi riuscire ...

Un paese deserto in Nuova Zelanda è in vendita : panorami mozzafiato - al riparo dal caos : Un luogo ai confini del mondo, lontano da tutti. E soprattutto senza vicini di casa. In Nuova Zelanda un intero paesino disabitato è in vendita per un milione e mezzo di euro. Il villaggio, costruito negli anni '30, si trova sulle sponde del lago Waitaki, nell'Isola del Sud o South Island. Inizialmente pensato come alloggio per chi lavorava alla vicina diga, nel suo momento di massimo affollamento è stato abitato da circa 3000 ...

Harry e Meghan Markle - paura in Nuova Zelanda. 'Hanno avvertito il terremoto di 6.2' : terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle : i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l'isola del nord ...

Nuova Zelanda - sisma di magnitudo 6 : Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 15:13 ora locale (le 3:13 in Italia) in Nuova Zelanda. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) italiano e del Servizio geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 225 km di profondità ed epicentro 64 km da Waitara nella regione settentrionale di Taranaki. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose.

