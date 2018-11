Nuova commessa per DBA Group Titolo festeggia

L’Africa sarà la Nuova frontiera dell’auto? Forse - ma resta una scommessa : E se la nuova frontiera commerciale dell’automobile fosse quella africana? Secondo le previsioni dell’Opec, entro il 2040 il parco auto circolante del continente nero crescerà del 50%, arrivando a 90 milioni di veicoli, contro i 59 di oggi. Numeri che fanno gola a colossi come Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai e Toyota, vogliosi di colonizzare le strade africane coi loro prodotti: per questo il Wall Street Journal è convinto che L’Africa ...

Prysmian si aggiudica Nuova commessa in Grecia : Prysmian Group si è aggiudica to una nuova commessa , del valore di 125 milioni di euro, per l'interconnessione tra l'isola di Creta e la Grecia continentale, regione del Peloponneso,. Il progetto è ...

Sophia Bush torna in tv dopo l’addio a Chicago PD : Surveillance è la sua Nuova scommessa? : Si è detto tanto sull'addio di Sophia Bush a Chicago PD ma sembra che adesso sia finalmente arrivato il momento di voltare pagina. L'attrice che tutti ricordano sicuramente per il suo ruolo in One Tree Hill, aveva cercato di ricominciare proprio dalla combattiva protagonista di Chicago PD per poi mollare tutto in corsa e annunciare il suo addio alla serie lasciando i fan senza parole. Qualche mese dopo si parlò di possibili tensioni sul set ...