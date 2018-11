Nuoto | gli Azzurri presenti al Trofeo Nico Sapio 2018 | Federica Pellegrini guida la

“Ho vinto tre medaglie d’oro agli Europei di Nuoto. Ma la sfida più grande in Italia è uscire di casa” : “Quando sono salito sul podio con al collo la mia medaglia d’oro mi sono sentito libero. Ho cantato l’inno di Mameli a squarciagola. Poi ho pensato che in Italia, per un disabile in carrozzina come me è una sfida anche solo uscire di casa”. Vincenzo Boni ha 30 anni, è affetto dalla sindrome di Charcot Marie Tooth da quando aveva 6 anni. Una malattia che colpisce gli arti periferici. Ai campionati Europei di Dublino di agosto è salito ...

Nuoto. Simona Quadarella subito da record italiano nei 1500! Miglior tempo stagionale mondiale per l’azzurra : Neanche il tempo di scendere dal ritiro in altura a Livigno, che per Simona Quadarella è subito record italiano. La tre volte campionessa europea di Glasgow ha deciso all’ultimo di partecipare ad una gara interzonale dell’Acquaniene a Roma al suo arrivo nella capitale e, con 15’44″76 è riuscita a Migliorare il primato tricolore dei 1500 metri stile libero che già le apparteneva. La romana aveva ottenuto il record il 28 ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati degli Stati Uniti per la rassegna iridata in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina), i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...

Nuoto - Marco Pedoja : “Martinenghi punta ad essere presente ai Mondiali in vasca corta 2018. La preparazione procede per il meglio” : ESCLUSIVA OA SPORT – Finalmente si torna in gara. Nicolò Martinenghi, dopo una stagione intera trascorsa tra cure fisioterapiche ed allenamenti limitati per problematiche fisiche, ha ripreso la sua preparazione con buona intensità, guidato dal suo fido allenatore Marco Pedoja. Il giorno del grande rientro sta per avvicinarsi. Nel prossimo weekend, a Bolzano (3-4 novembre), il talentuoso lombardo della rana tricolore torna a cimentarsi in ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : tanta qualità in vasca. Hosszu - Morozov e Romanchuk gli osservati speciali : Il conto alla rovescia sta per finire e la quinta tappa di Coppa del Mondo 2018 di Nuoto sta per arrivare. A Pechino (Cina) i grandi interpreti della vasca corta si cimenteranno per ottenere tempi considerevoli ed approcciarsi nel migliore dei modi all’evento clou a conclusione del 2018: i Mondiali di Hangzhou, sempre in Cina, programmati dall’11 al 16 dicembre. Trattandosi di appuntamento asiatico, i padroni di casa ci terranno per ...

Nuoto - il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 sl. Le possibili avversarie sulla strada verso una medaglia a Tokyo 2020 : La notizia è nota: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Nuoto : Christian Minotti proclamato allenatore dell’anno. Il tecnico di Simona Quadarella ha la meglio su Stefano Morini e su Antonio Satta : Questa “nomination” l’anno scorso diede adito a tante polemiche con Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri in prima linea, per sostenere la causa del proprio tecnico. I fuochi d’artificio fuori dalla vasca non ci sono stati stavolta e la proclamazione del premio “Alberto Castagnetti”, dedicato all’allenatore di Nuoto dell’anno in Italia e giunto alla quinta edizione, è stata decisamente più ...

PallaNuoto femminile - A1 2018-2019 : la seconda giornata. Derby tra Rapallo e Bogliasco - l’Orizzonte Catania vuol continuare a vincere : Torna, dopo una settimana di stop, il consueto appuntamento al sabato pomeriggio con il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Cinque gli incontri che si disputeranno per quanto riguarda la seconda giornata della massima competizione nazionale. vuol continuare a vincere L’Ekipe Orizzonte Catania, grande favorita per il trionfo finale: le siciliane ospitano il Kally NC Milano, squadra comunque da non sottovalutare. In Liguria tempo di ...

PallaNuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Nuoto - grande festa al Centro Federale per Thomas Ceccon : vincitore di cinque medaglie alle Olimpiadi Giovanili : Ceccon ha anche tagliato una torta nella quale spiccavano i cinque cerchi olimpici e brindato agli allori conquistati Non ha fatto in tempo a scendere dall’aereo che mamma Gioia lo ha prelevato per portarlo al Centro Federale, dove si allena e dove lo attendeva una piacevole sorpresa: i compagni di squadra della Leosport, l’allenatore Alberto Burlina, genitori e amici hanno tributato una standing ovation a Thomas Ceccon reduce ...

PallaNuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori italiane della prima giornata. Emmolo ritorna - esplode Bettini. La rinascita di Izabella Chiappini : La prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di Pallanuoto femminile. Valeria ...

PallaNuoto - A1 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Subito Francesco Di Fulvio show : prima giornata per il campionato maschile di Pallanuoto di A1: sei i match disputati come di consueto nel sabato pomeriggio, con la sfida tra Ortigia e Lazio rimandata a mercoledì a causa dell’impegno (trionfale) dei siciliani in Euro Cup. Vittorie piuttosto semplici e scontate per le compagini più attese: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management partono ovviamente con il piede giusto. Andiamo a rivivere questo primo turno con i migliori ...