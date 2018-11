Nuoto | Christian Minotti sprona Simona Quadarella | “Obiettivo Mondiali | pensando già a

oasport

(Di lunedì 5 novembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – Protagonista indiscussa dei trionfi agli Europei 2018 a Glasgow,ha ripreso già da un paio di mesi ad allenarsi con grande ritmo perché il percorso che vuol portarla alle Olimpiadi di Tokyo 2020 da protagonista è ancora piuttosto lungo. L’azzurra, vincitrice di tre titoli continentali nei 400, 800 e 1500 stile libero al Tollcross International Swimming Centre, ha messo in mostra qualcosa che non si era mai visto nei nostri confini in una rassegna continentale. Riscontri strepitosi che la vedono alle spalle nel ranking mondiale degli 800 e 1500 sl solo del “mostro” Katie Ledecky. Un’atleta che in questo 2018 ha avuto una crescita esponenziale e i meriti vanno condivisi, come logico che sia, con il tecnico, ex nuotatore di ottimo livello nel fondo in piscina., come detto, a lavoro per ...