Nucleare | sanzioni all' Iran | Italia tra i Paesi esentati dagli Usa

Pyongyang : via sanzioni Usa o Nucleare : 11.14 La Corea del Nord minaccia di far ripartire l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang sulla strada della denuclearizzazione. E' quanto si evince da un commento di Kwon Jong-gun, direttore dell'Istituto per gli Studi americani che fa capo al ministero degli Esteri nordcoreano, che mostra insofferenza verso l'amministrazione Trump, che "continua a mantenere ...

La Corea del Nord avverte gli Usa : se restano le sanzioni riparte il Nucleare : Risale la tensione con Washington. La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", lo sviluppo parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione" togliendo le sanzioni economiche. Un commento scritto da Kwon Jong-gun, direttore dell'...

