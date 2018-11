Novara | bimbo di un anno ingoia una pallina mentre gioca | lotta tra la vita e la morte

fanpage

: Novara, inghiotte una pallina: grave bambino di un anno - SkyTG24 : Novara, inghiotte una pallina: grave bambino di un anno - Corriere : Bimbo di un anno inghiotte una pallina: è in fin di vita - sinapsinews : Novara: Bimbo di un anno ingoia una pallina, gravi le sue condizioni -

(Di lunedì 5 novembre 2018) È ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Maggiore della Carità diildi unche ha ingerito unastavando. A dare l'allarme il padre. I sanitari del 118 sono riusciti a estrarre l'oggetto ma il piccolo è andato in arresto cardiaco e ci sono voluti 90 minuti per rianimarlo.