Non ingrana del tutto Chiambretti in prima serata con La Repubblica delle donne

Reyer ingrana la marcia - per Pistoia Non c'è storia : La Reyer domina , 97-69, al PalaCarrara, infilando la terza vittoria consecutiva in una settimana tra campionato e Champions.

Il Barcellona Non ingrana e Messi lancia messaggi : “dobbiamo migliorare” : Il Barcellona sta vivendo una mini crisi dopo un inizio in campionato non proprio esaltante, interviene capitan Leo Messi Il Barcellona di Ernesto Valverde deve cambiare passo dopo un inizio di stagione non certo esaltante. La squadra di Leo Messi ieri ha pareggiato in casa contro l’Athletic Bilbao, dopo aver perso punti anche sul campo del Leganes. Proprio il capitano argentino ha deciso di alzare la voce, cercando di spronare i ...

La Lazio Non ingrana ed Inzaghi pensa ad una novità tattica : le ultime da Formello : Lazio, il tecnico Simone Inzaghi alle prese con qualche novità di formazione per sparigliare un po’ le carte dopo l’inizio zoppicante La Lazio in questo inizio di stagione, ha dovuto affrontare gare molto impegnative, ma di certo non si può dire che abbia convinto. Il tecnico Simone Inzaghi è tra quelli non soddisfatti di quanto visto e dunque sta pensando a qualche mossa per variare il trend laziale, dando imprevedibilità al ...