wired

: In questa Serie A non esistono partite facili, tutti ci aspettano e dovremo sempre farci trovare pronti. 10ª vittor… - bonucci_leo19 : In questa Serie A non esistono partite facili, tutti ci aspettano e dovremo sempre farci trovare pronti. 10ª vittor… - Inter : #Spalletti: 'Non siamo riusciti quando abbiamo riconquistato palla a tenerla per il tempo che ci avrebbe permesso d… - MilanoCitExpo : Non dovremo più dire: “Non sono un robot”. Recaptcha diventa più semplice #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Google presenta la nuova versione di, il sistema che permette di stabilire se al computer c’è un essere umano o un bot. Dalla prima versione che consentiva nel leggere e trascrivere un testo distorto ai più recenti “seleziona i cartelli stradali nella foto”,si è sempre di più evoluto per determinare se l’input provenisse da un essere umano o da un bot. Ora Google annuncia un cambio radicale con la versione 3 del software di riconoscimento in questione. Verranno così abolite le “sfide” che ci chiedevano di riconoscere macchine o cartelli stradali nelle foto riquadrate. Converrà introdotto il concetto di “azione” ossia un tag che definirà il percorso chiave che l’utente dovrà percorrere per far si che il software esegua la sua analisi. Insommanon interromperà più la navigazione per chiedervi di dichiarareun. Per questo motivo è ...