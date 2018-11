Nizzolo | Moser | Pozzato e Melandri all’EICMA | i tre ciclisti e il pilota tra divertimento

sportfair

(Di lunedì 5 novembre 2018)hanno intrattenuto il pubblico di CityLife con le loro capacità sportive: tantoe beneficenza alla manifestazione milanese Giacomo, Ignazio, Filippoe Marcohanno presenziato all’eventoco andato in scena in occasione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo a CityLife a Milano. All’interno dell’EICMA domenica 4 novembre i treed ilmotocilistico italiano si sono divertiti ed hanno allietato il pubblico senza trascurare il lato nobile dell’iniziativa. La manifestazione è stata organizzata per la Marina Romoli Onlus, organizzazione di volontariato senza scopo di lucro per la ricerca di una cura da lesione del midollo spinale.L'articoloall’EICMA: i tree iltrae ...