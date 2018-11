Neonato record viene al mondo con parto naturale | ecco quanto pesa

Neonato da record - bimbo di quasi 6kg viene al mondo con parto naturale : Il piccolo è nato dopo un travaglio di circa due ore e mezza. Sia lui che la mamma stano benissimo e poche ore dopo il parto hanno posato per uno scatto in ospedale.--parto da record per una mamma australiana di Sidney alla trentanovesima settimana di gravidanza. La donna infatti ha messo al mondo un Neonato di ben 5,75 chilogrammi con un parto naturale senza nessuna conseguenza né per sé né per il bambino. Il piccolo Parker Bell questo il ...