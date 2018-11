' Ndrangheta | condannato nel processo Aemilia prende ostaggi in un ufficio postale

Aemilia - paura alle Poste di Pieve : condannato per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio con un coltello : Sarebbe Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo «Aemilia», l'uomo chiuso dentro un ufficio postale di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, armato di...

Condannato per 'Ndrangheta prende ostaggi in ufficio Poste nel Reggiano : Si e’ asserragliato nell’ufficio postale di Pieve Madolena, nel Reggiano, dopo aver fatto uscire i clienti, chiudendosi all’interno dello stesso ufficio armato con un coltello, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra cui la direttrice. Secondo le prime informazioni trapelate, si tratterebbe di Francesco Amato, un imputato Condannato alcuni giorni fa nel processo Aemilia e attualmente latitante. Sul posto ...

Processo Aemilia - condannato per 'Ndrangheta prende ostaggi in un ufficio delle Poste dei Pieve Modolena : Un imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-Processo di 'ndrangheta "Aemilia", da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello.Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell'ordine che hanno chiuso le strade e hanno avviato trattative.

Processo di 'Ndrangheta “Aemilia” - Iaquinta sbotta : “condannato perchè calabrese” : Sono ore difficili per l’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta., condannato a due anni nel Processo di ‘Ndrangheta Aemilia, inizialmente la DDa aveva chiesto sei anni per reati di armi, il padre Giuseppe è stato accusato di associazione mafiosa e condannato a 19 anni. Ecco la reazione furiosa di Iaquinta: “Il nome ‘ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Mi hanno rovinato ...

'Ndrangheta - Vincenzo Iaquinta condannato a 2 anni nell'ambito del processo Aemilia : L'ex calciatore Vincenzo Iaquinta, attaccante di Udinese e Juventus [VIDEO] e campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato condannato a due anni nell'ambito del processo Aemilia in corso a Bologna. Si tratta del più grande procedimento penale di sempre contro presunti esponenti e favoreggiatori della 'Ndrangheta in nord Italia. Per lui erano stati chiesti 6 anni di reclusione per l'accuse di possedimento di armi con l'aggravante mafiosa, la ...

