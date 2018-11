Napoli-Psg | Champions League | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Lavezzi : 'Psg e Napoli sono le mie squadre del cuore' : Anche la scorsa estate, mentre il Napoli blindava i suoi gioielli, prendeva il tecnico più vincente al mondo e spendeva 30 milioni per uno dei centrocampisti più forti della nuova generazione, Fabian ...

Champions : Kuipers arbitra Napoli-Psg : ANSA, - ROMA, 4 NOV - Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro di Napoli-Paris SG, partita di Champions League in programma martedì al San Paolo. Lo ha reso noto l'Uefa. Per Inter-Barcellona, in ...

Napoli-PSG : diretta tv su Sky - non si vedrà in chiaro su Rai 1 : Il Napoli, dopo aver ospitato l’Empoli nell’11ª giornata di Serie A, sara' chiamato ad affrontare il Paris Saint-Germain in Champions League. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno pareggiato per 2-2 in casa dei transalpini la volta scorsa. Dopo essere andati due volte in vantaggio, gli azzurri sono stati riacciuffati. Nel primo tempo c’è stato il goal di Lorenzo Insigne, che ha sbloccato il risultato con un tocco morbido sull’uscita di Alphonse ...

Psg - Cavani si allena con il gruppo : è pronto per sfidare il Napoli : Non ha giocato nella vittoria di ieri sera contro il Lille, ma Edinson Cavani ha in testa solo la partita di martedì sera al San Paolo contro il Napoli. Tuchel lo ha tenuto a riposo in via ...

PSG? Partita che per il Napoli vale tre anni di lavoro. Ancelotti ha sdoganato il contropiede : Loro capiscono che il calciatore è un uomo e che il loro lavoro non è scienza, perché non può essere scienza. Ancelotti calciatore? Ancelotti da giocatore era un giocatore di tecnica, di forza, ma ...

Napoli - Milik si candida : 'Con il Psg un match da sogno' : 'Per giocare partite così un calciatore aspetta tutta la vita, sono gare spettacolari. Il Psg è fortissimo ma noi vogliamo fare bene e vincere, giochiamo al San Paolo e tutto è possibile'. È Arek ...

Napoli-Psg - Champions League : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Febbre da Champions League quella che c’è al San Paolo di Napoli: i partenopei attendono in una super sfida il Paris Saint Germain nel quarto turno del girone preliminare della massima competizione europea per club. Incontro decisivo per il passaggio agli ottavi di finale: dopo il pareggio all’ultimo secondo di Parigi, Insigne e compagni vanno a caccia della vittoria che potrebbe addirittura chiudere la pratica, mettendo a rischio la ...

Psg - Thiago Silva : “A Napoli sarà una guerra - con il Milan lì non ho mai vinto” : Thiago Silva, difensore del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara di campionato vinta contro il Lille. L’ex difensore del Milan ha voluto avvisare i propri compagni della pericolosità della sfida Champions sul campo del Napoli: “Napoli? E’ importante e sarà complicato. Con una sconfitta lì per noi sarà quasi finita. Perciò dovremo […] L'articolo Psg, Thiago Silva: “A Napoli sarà una guerra, ...

Ancelotti cambia il Napoli - ma ci sono titolari e riserve : ecco chi gioca col PSG : ... ha segnato 7 gol nelle ultime cinque partite , Belgio compreso, , dialoga con Insigne in modo perfetto, trasformando l'intesa con Lorenzo in una delle migliori coppie-gol al mondo in questo momento. ...

Napoli - vittoria nel segno di Mertens : e ora è il Psg che deve aver paura : Straripante Napoli. Tris Mertens, Insigne e Milik lo riportano a -3 dalla Juve in attesa della sfida Champions al Psg. Dries ha rafforzato la sua presenza nella storia del Napoli, la squadra in...

Napoli - Zielinski : 'Mi manca la continuità. Sulla sfida contro il PSG...' : Il centrocampista del Napoli , Piotr Zielinski , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l' Empoli : 'Oggi gioco contro mia ex squadra, sono contento. In cosa devo migliorare? Penso nella continuità. Sono partito forte, poi sono calato ma ora mi sto ...

Ligue1 : PSG con il Lilla per il record pensando al Napoli : In attesa di giocarsi la qualificazione Champions in casa del Napoli, il Psg cerca il record di 12 successi iniziali. Dopo avere strapazzato Lione e Marsiglia, prova a fermare i parigini la sorpresa ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il PSG? Bello ritrovare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Psg - Buffon : 'Pronto per la Champions. Con Ancelotti il Napoli ha un'altra consapevolezza' : Buffon ha poi parlato delle principali candidate alla vittoria della Champions League: 'Ci sono 2-3 favorite: non puoi non mettere il Barcellona che ha il primo, a volte secondo giocatore al mondo, ...