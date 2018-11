Napoli | la maestra Arianna Mele è morta improvvisamente a 33 anni

caffeinamagazine

(Di lunedì 5 novembre 2018) Tutti senza parole, scioccati. C’è sgomento e anche tanto dolore per la morte improvvisa di. Un destino terribile quello di questa giovane insegnante napoletana in servizio presso il 58esimo circolo ‘John Fitzgerald Kennedy’ di Secondigliano-Scampia. Aveva solo 33‘la’ e tutta la vita davanti. Pochi giorni fa, come riporta il quotidiano Il Mattino, aveva scelto un completo bianco per la seduta della seconda laurea. Un completo candido, hanno commentato gli amici, sconvolti, che ora la piangono, come gli angeli che l’avranno accolta in Paradiso. Chi la conosceva, la descrive come una ragazza allegra e solare, felice delle sue scelte e della sua vita, sia professionale che sentimentale. A quanto pare, poi,si sarebbe anche dovuta sposare presto. E invece è andata a dormire e non si è più svegliata. Si è addormentata dopo qualche ...