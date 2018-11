Napoli | Insigne vittima delle Iene | scenata di gelosia per la sua Genny

Dopo Insigne - Adidas vuole il Napoli ma c'è la penale da pagare a Kappa : ... il napoletano è stato il primo calciatore dell'era De Laurentiis a poter sottoscrivere un contratto con una casa di produzione sportiva, apertura importante per tutta l'economia del calcio Napoli. ...

‘Tris’ Mertens ed il Napoli vola - Insigne si prende la squadra sulle spalle : difesa di ‘ferro’ e centrocampo di qualità - così Ancelotti è riuscito a non far rimpiangere Sarri [L’ANALISI] : Si è aperta con il botto l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo il Napoli di Carlo Ancelotti che ha regalato spettacolo nella gara contro l’Empoli. Il grande protagonista è stato l’attaccante Dries Mertens, anzi Tris Mertens. Tripletta per il calciatore belga che è tornato grande protagonista anche in fase realizzativa, continua ad incantare Insigne, il più forte della squadra dal punto di vista qualitativa. ...

Napoli - le pagelle di CM : Mertens fa il fenomeno - Insigne al top. Rog unico bocciato : Bastano nove minuti di partita per confermare che oggi Kalidou è tra i primi tre centrali al mondo. Due chiusure perfette, poi 80 metri di campo per l'assist ad Insigne. Ancora una volta determinante ...

Napoli-Empoli - Ancelotti : “Ha giocato meglio l’Empoli. Insigne-Mertens coppia difficile da lasciar fuori” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “In partita sono stato più arrabbiato che emozionato. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l’Empoli abbia giocato meglio di noi, ha avuto più controllo di noi. […] L'articolo Napoli-Empoli, Ancelotti: “Ha ...

Napoli-Empoli 5-1 : gol di Insigne - Mertens - tripletta - - Milik e Caputo : Straripante e spettacolare: il Napoli ne rifila cinque all'Empoli e si stacca da solo al secondo posto in attesa del risultato dell'Inter. La notte è tutta di Dries Mertens che non risparmia nulla all'...

Che spettacolo questo Napoli : Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli - ma resta un “tarlo” ad Ancelotti : Mertens ed Insigne hanno massacrato l’Empoli, una grande partita da parte del Napoli che adesso attende il PSG con il morale a mille Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, accorciando a -3 sulla Juventus che domani giocherà contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Una gara “strana” quella odierna del San Paolo, nella quale i partenopei hanno vinto 5-1, dando la sensazione di avere sempre l’incontro in mano, ...

Live Napoli-Empoli 2-0 Apre Insigne - raddoppia Mertens : Dopo due pareggi contro Psg e Roma che potevano essere vittorie, il Napoli chiede strada all'Empoli per rilanciare la corsa alle spalle della Juventus capolista. Alla vigilia del match decisivo...

Napoli-Empoli 1-0 diretta live : gol Insigne su grande azione di Koulibaly [VIDEO] : Napoli-Empoli diretta live – Prende il via l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli ed Empoli, partita molto importante per lo scudetto e per la zona salvezza. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal pareggio nel big match contro la Roma ed adesso non ha intenzione di sbagliare davanti al pubblico amico, l’obiettivo è quello di provare ad accorciare dalla Juventus che al momento guida la classifica. La ...

Napoli-Empoli - dopo 8 minuti è già Insigne show : il VIDEO del gol dell’1-0 : Napoli-Empoli, azione superlativa di Koulibaly e Insigne non si fa pregare prima di insaccare punendo gli empolesi Napoli-Empoli, Insigne dopo 8 minuti ha già portato in vantaggio i suoi. La squadra di Mister Ancelotti non vuol perdere contatto dalla Juventus e proprio per questo ha chiesto un approccio sin da subito veemente contro l’Empoli. Così è stato, con Insigne che ha portato subito in vantaggio i suoi con un esterno destro ...

