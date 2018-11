Napoli Est | maxi blitz nella notte | raffica di arresti | smantellato il clan

Napoli - lei lo lascia - lui la sequestra e la riduce in fin di vita : arrestato 52enne : Lei lo lascia, lui la sequestra e la riduce in fin di vita. I xarabinieri della stazione di San Pietro a Patierno, a Napoli, hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio e sequestro di persona, ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross a Napoli - Maritime Augusta in vetta alla classifica dopo il sesto turno : La sesta giornata della Regular Season di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5, in attesa del posticipo di lunedì tra Came Dosson e Real Arzignano, ha emesso i suoi giudizi e le sorprese non sono mancate. Partiamo, infatti, dalla sconfitta 3-1 dell’Acqua&Sapone Unigross al PalaCercola contro il Lollo Caffè Napoli. La formazione di Tino Perez, che fino ad ora non aveva conosciuto sconfitte, è caduta in maniera sorprendente contro i ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Juve e Napoli - attente a quest’Inter! Truppa Spalletti sontuosa contro un Genoa svogliato : l’effetto Juric è disastroso : Luciano Spalletti sarà senz’altro soddisfatto della sua Inter ancora una volta vittoriosa di fronte ad un pubblico numerosissimo, pessimo invece il Genoa di Juric L’Inter di Luciano Spalletti continua nel suo percorso di crescita, anche oggi una gara convincente. Massacrato con un netto 5-0 un Genoa assolutamente inesistente sotto tutti i punti di vista in questo pomeriggio a San Siro. La squadra di Juric è parsa essere ...

Napoli - maxi blitz dei carabinieri : identificate 1.240 persone - multe e sequestri : Nel corso di un'operazione di controllo i carabinieri hanno identificato a Napoli 1.240 le persone, di cui 390 erano note alle forze dell'ordine. Sei sono state segnalate per uso personale di ...

Napoli - sequestrati cinque microtelefoni cellulari nel carcere di Secondigliano : cinque microtelefoni cellulari, che i detenuti nascondevano nelle parti intime, sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia penitenziaria nel carcere napoletano di Secondigliano. Gli apparecchi ...

Che spettacolo questo Napoli : Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli - ma resta un “tarlo” ad Ancelotti : Mertens ed Insigne hanno massacrato l’Empoli, una grande partita da parte del Napoli che adesso attende il PSG con il morale a mille Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, accorciando a -3 sulla Juventus che domani giocherà contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Una gara “strana” quella odierna del San Paolo, nella quale i partenopei hanno vinto 5-1, dando la sensazione di avere sempre l’incontro in mano, ...

Napoli - Mertens fa 73 in serie A con la maglia azzurra : eguagliato Careca al sesto posto : Palla dietro di Insigne , Mertens la riceve e si invola verso l'area di rigore dell' Empoli . Il San Paolo trattiene il fiato, Provedel avverte già un brivido dietro la schiena. Il belga in ...

Napoli - ragazza in costume in mezzo alla tempesta : è polemica : Lo scorso lunedì si è abbattuta sulla città di Napoli un'impetuosa tempesta che ha creato molti danni : alberi caduti, case scoperchiate, e strade allagate. A questi danni si aggiunge anche una ...

Tenta di violentare e rapinare una donna marocchina : arrestato a Napoli : Aveva Tentato di violentare e rapinare una donna di 35 anni ma i Carabinieri del Nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne incensurato. Per lui ...

Ancelotti Questo Napoli mi dà emozione e può vincere : Koulibaly è tra i difensori più forti che ha allenato? 'In Questo momento è senza dubbio tra i migliori centrali del mondo. Il più forte che ho allenato? Difficile fare un paio: ci sono Thiago Silva, ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...

Ancelotti : "Nessuna paura a essere l'anti-Juve : questo è un Napoli che mi dà emozione" : Azzurri in campo venerdì sera contro l'Empoli per l'anticipo della 11esima giornata: "Turnover? Non penso al Psg"

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...