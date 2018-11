Napoli | Callejon | ' Squadra più matura pronta a fare grandi cose'

Napoli - Callejon : "Psg? Siamo forti e lo sappiamo. Merito di Ancelotti" : José Callejon Getty Ha più di una motivazione, José Callejon. La sfida col Psg ha un fascino particolare, coinvolgente. Il Napoli cerca i punti qualificazione da questa sfida, mentre l'attaccante ...

Callejon : «È un Napoli più maturo - Ancelotti ci ha dato più consapevolezza» : In conferenza stampa José Maria Callejon in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Psg: «Sarà una delle partite più importanti per il gruppo. Il Napoli più forte di sempre? Ogni anno abbiamo avuto un gruppo importante, non so rispondere a questa domanda. Forse siamo più maturi rispetto al passato, da tanto tempo giochiamo insieme e ci siamo conosciuti in maniera profonda. Se si giocano partite importanti, è il percorso giusto. Tutti siamo ...

Napoli - Mertens-Callejon : show e sfida di punizioni e in allenamento : Vigilia di campionato a Castel Volturno, dove il Napoli ha preparato l'anticipo dell'11giornata contro l'Empoli in programma venerdì alle 20:30 allo Stadio San Paolo. Dopo le parole di Carlo Ancelotti ...

Live Napoli-Roma 0-1 : palo Callejon - Insigne spara alto : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

Napoli-Callejon ed il rinnovo che non arriva : parla l’agente : Josè Maria Callejon ama Napoli, ma a detta del proprio agente le operazioni per il rinnovo procedono molto a rilento “Non parlo con il Napoli da tre mesi, non so cosa accadrà in futuro. José sta bene a Napoli, ma non ho in programma degli incontri“. L’agente di Josè Maria Callejon, accende una mini-spia in merito al rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Dalle parole a Radio Marte di Manuel Quilon, si evince la ...

Napoli - Verdi Vs Callejon : l’allenamento è durissimo [VIDEO] : Il Napoli è reduce dal successo casalingo contro il Sassuolo, la squadra di Carlo Ancelotti sembra l’unica in grado di seguire il passo della Juventus, gli azzurri al lavoro per preparare la difficile trasferta sul campo dell’Udinese. Nonostante la pesante cessione del centrocampista Jorginho, la squadra può essere considerata super competitiva, sono arrivati infatti i giusti ritocchi, uno di questi è sicuramente Verdi. ...

Live Juventus-Napoli 2-1 Callejon divora la palla del pari : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Stella Rossa-Napoli alle ore 21 La Diretta In avanti Callejon - Milik e Insigne : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal passato ...

Live Napoli-Fiorentina 0-0 al 30? Callejon al volo - palla sul fondo! : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il...

Diretta/ Napoli-Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : Insigne e Callejon non trovano la porta : Diretta Napoli Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Dopo la sosta si torna a giocare in Serie A: bella sfida al Franchi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:23:00 GMT)

Napoli - Callejon dimentica la panchina di Genova : telefonata di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena che riguarda Carlo Ancelotti e Josè Maria Callejon : 'Tra le prime telefonate fatte da Carlo Ancelotti, ai giocatori, subito dopo aver firmato l'accordo con il Napoli , c'è ...

Napoli - mini-rivoluzione di Ancelotti : fuori Callejon ed Hamsik : Secondo quello che riportano i colleghi di Sky Sport: 'Potrebbero esserci due cambi di formazione contro la Sampdoria, Ancelotti ci sta pensando seriamente. Simone Verdi potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Josè Maria Callejon e ...

Napoli - Callejon e… altri 10 : l’attaccante fondamentale - corsa ed inserimenti - così Ancelotti ‘spacca’ le partite : Inizio di campionato sprint per il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato due vittorie consecutive entrambe in rimonta prima contro la Lazio e poi con il Milan, segno che la squadra non molla mai ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. L’avvio di stagione ha già dato importanti indicazioni, il Napoli è in grado di lottare per lo scudetto, la squadra regala spettacolo ed il valore aggiunto sembra essere ...