Napoli | Ancelotti dà la carica | ' Dobbiamo fare qualcosa di straordinario Solo così

Callejon : «È un Napoli più maturo - Ancelotti ci ha dato più consapevolezza» : In conferenza stampa José Maria Callejon in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Psg: «Sarà una delle partite più importanti per il gruppo. Il Napoli più forte di sempre? Ogni anno abbiamo avuto un gruppo importante, non so rispondere a questa domanda. Forse siamo più maturi rispetto al passato, da tanto tempo giochiamo insieme e ci siamo conosciuti in maniera profonda. Se si giocano partite importanti, è il percorso giusto. Tutti siamo ...

Ancelotti : «Il Napoli era la terza ruota del carro - ora si gioca la qualificazione» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Psg: «Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato dopo la partita di venerdì. Conosciamo importanza e difficoltà della sfida di domani, ma sappiamo anche quello che dobbiamo fare. L’ambiente è carico nella maniera giusta per esprimerci al meglio delle nostre possibilità». La formazione del Napoli e l’atteggiamento del Psg: «Nel match di andata, il Psg ha ...

