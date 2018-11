Napoli | 21 convocati per il match di Champions con il Psg

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) L'allenatore del, Carlo Ancelotti, ha convocato 21 giocatori per ildi domani sera al San Paolo contro il Psg, valido per la quarta giornata diLeague. Indisponibili Chiriches, Meret e Verdi, mentre torna a disposizione Luperto. Questo l'elenco: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.