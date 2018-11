Napoletano ucciso in Messico - la sorella di uno scomparso : «Lì ci ammazzano come capre» : ucciso a bordo di un auto con almeno un colpo d'arma da fuoco all'addome. Scenario di questo delitto è Tepechitlan, nello stato di Zacatecas in Messico. Ancora un Napoletano al...

Giallo in Messico - ucciso un altro Napoletano : Alessandro ammazzato in auto come un boss : Un altro napoletano ucciso in Messico. Dopo il Giallo dei tre napoletani scomparsi, scorre altro sangue a Tepechitlán. Alessandro De Fabbio, 32 anni, detto Poppe, anche lui originario della zona tra ...