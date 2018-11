Nadal salta le Atp Finals di Londra

Nadal - stagione finita : salta le Atp Finals di Londra e si opera alla caviglia : TORINO - stagione finita per Rafa Nadal . Con un messaggio sui social il tennista maiorchino ha annunciato che non sarà tra i partecipanti delle Atp Finals di Londra . E' la sesta volta che salta l'...

Mladenovic esalta il suo Thiem : “si sottovaluta - ma è un gran lavoratore. Contro Nadal ha imparato che…” : Kiki Mladenovic ha speso delle belle parole per il suo ragazzo, Dominic Thiem : la tennista francese ha esalta to il talento dell’austriaco che, spesso, tende a sottovaluta re se stesso Dominic Thiem è uno dei pochi tennisti che negli ultimi mesi ha dimostrato di potersela giocare alla pari con i big del circuito. Il tennista austriaco ha dato del filo da torcere a Rafa Nadal già su due superfici: la terra e il cemento. Tutti hanno ancora ...

Tennis - Nadal salta Pechino e Shanghai : rischia di perdere la vetta del ranking : TORINO - Il numero uno al mondo Rafael Nadal , ancora dolorante al ginocchio destro, infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Us Open contro Juan Martin del Potro e a salta re la semifinale di Coppa Davis ...

