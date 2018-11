Mutant Year Zero | Road to Eden | un nuovo video gameplay per il gioco strategico che

Mutant Year Zero : Road to Eden : il gioco strategico ispirato a XCOM protagonista di un lungo video gameplay : Risalendo al mese di febbraio di quest'anno, Bearded Ladies e Funcom hanno annunciato Mutant Year Zero: Road to Eden, un gioco di strategia a turni ispirato a XCOM ambientato nell'universo popolare del gioco di ruolo cartaceo Mutant.Il titolo, in uscita entro il 2018, lo abbiamo già visto in azione in alcuni filmati di gameplay e, ora, grazie al canale YouTube di Eurogamer.net, abbiamo la possibilità di approfondire la conoscenza di Mutant Year ...

Il nuovo trailer di Mutant Year Zero : Road to Eden ci offre una panoramica sul gioco tra cinghiali e anatre mutanti : Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro tactical adventure game Mutant Year Zero: Road to Eden.Qui di seguito potete leggere le caratteristiche chiave del gioco, riportate da Gematsu:Mutant Year Zero: Road to Eden è un tactical adventure game che combina il combattimento a turni di XCOM con storia, esplorazione, furtività e strategia. Prendete il controllo di una squadra di Mutanti ...

Scopriamo Mutant Year Zero : Road to Eden in 20 minuti di video gameplay : Mutant Year Zero: Road to Eden è un titolo strategico a turni sviluppato da The Bearded Ladies e distribuito da Funcom, e come riporta Gematsu il gioco ci offre un consistente assaggio delle sue meccaniche della durata di 20 minuti.Nel filmato, disponibili qui di seguito, potremo avere una visione delle dinamiche di gioco che ci vedranno gestire un gruppo di Mutanti in un mondo dall'ambientazione post-apocalittica, dilaniato da un conflitto ...