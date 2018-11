MotoGp – Valentino Rossi cade a Sepang | la reazione del padre di Marc Marquez VIDEO

Moto2 - Luca Marini non è più “il fratello di Valentino Rossi”. Un pilota ormai maturo che può puntare al Mondiale e alla MotoGp : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del MotoMondiale 2018. Nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

MotoGp – Valentino Rossi esilarante in modo… macabro : “meglio nascondere corde e sgabelli” : Valentino Rossi non perde il sorriso e la voglia di scherzare: la battuta esilarante ma macabra dopo la caduta del Gp della Malesia Domenica felice a metà per Valentino Rossi ieri in Malesia: il Dottore è sicuramente euforico per la prima vittoria iridata del fratello minore Luca Marini e per il titolo Mondiale di Moto2 conquistato da Bagnaia. Il nove volte campione del mondo però non può essere altrettanto euforico per la sua gara sul ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘difende’ Rossi sui social - Valentino risponde : lo scambio di tweet tra i due ex nemici : Jorge Lorenzo dopo il Gp di Malesia, ha commentato su Twitter la prestazione di Valentino Rossi: lo scambio di tweet tra il maiorchino ed il Dottore Nonostante i vecchi dissapori, pare che tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi viga oggi stima reciproca. Al contrario di quanto successo ieri tra il maiorchino ed il compagno di box Andrea Dovizioso (LEGGI QUI), Lorenzo ha espresso il suo rispetto nei confronti della prestazione del Dottore a ...

MotoGp - Gp Malesia Gara : La caduta di Valentino Rossi analizzata da Sanchini [Video] : Come analizzato da Mauro Sanchini, allo Sky Sport Tech, la causa scatenante della caduta di Rossi è stata la perdita del posteriore. Probabilmente la spalla della gomma era ormai a molto consumata e ...

MotoGp – Marquez trionfa (anche) a Sepang - Valentino Rossi cade sul finire della gara : le FOTO più belle del Gp di Malesia : Marc Marquez vince il penultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Valentino Rossi cade e fa disperare i suoi tifosi: le immagini più belle del Gp di Malesia disputato sul circuito di Sepang Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo ...

MotoGp – Valentino Rossi cade a Sepang - Valdy piange disperatamente : la commozione del piccolo tifoso del Dottore : Valentino Rossi cade a Sepang, il piccolo tifoso malese si dispera dopo l’errore del Dottore che costa al suo idolo la vittoria del Gp di Malesia Valentino Rossi, dopo una gara dominata in lungo e largo a Sepang, è caduto a 4 giri dal termine del Gp di Malesia. Il Dottore, oltre a deludere le sua aspettative e quelle dei suoi supporter che già l’immaginavano sul podio, ha fatto piangere il piccolo Valdy. Il baby commentatore, ...

MotoGp : Valentino Rossi deve smettere? La caduta a Sepang un brutto colpo ma la prestazione della gara malese smentisce i detrattori : Nell’era social si è abituati a valutare con estrema superficialità. Talvolta basta un titolo di una condivisione Facebook per sparare a zero. Si parla di sport, in questo caso di motociclismo, e sul banco degli imputati c’è Valentino Rossi. Il “Dottore“, a secco di titoli iridati in MotoGP da ormai un decennio, non ne vuol proprio sapere di attaccare il casco e la tuta al chiodo e, nonostante le quaranta primavere siano ...

MotoGp - l’ingegnere di pista di Marquez sicuro : “la caduta di Valentino Rossi? Merito di… Marc” : Santi Hernandez ha commentato la prestazione di Marc Marquez in Malesia, soffermandosi poi sulla caduta di Valentino Rossi Gioia e sorrisi in casa Honda per l’ennesima vittoria di Marc Marquez in questa stagione, il pilota spagnolo trionfa a Sepang portandosi a casa il Gp della Malesia, grazie anche alla caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla fine. ph. Twitter MotoGp Una scivolata che cancella il pathos degli ultimi giri, che ...

MotoGp - Viñales e la super gara di Rossi : “immaginavo che Valentino potesse lottare per vincere” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo il Gp della Malesia, soffermandosi sulla propria prestazione e su quella di Valentino Rossi Una rimonta esaltante, capace di portarlo dall’undicesimo posto in griglia fino ai piedi del podio. Maverick Viñales chiude quarto il Gp della Malesia, un risultato positivo che gli permette di giocarsi all’ultima gara di Valencia la terza piazza del Mondiale piloti, vista la caduta di Valentino ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGp 2018 : “È mancata la ciliegina - ho vissuto un sogno. Che gioia per mio fratello e Bagnaia” : Valentino Rossi ha sognato a lungo la vittoria nel GP di Malesia 2018, è stato in testa nella penultima tappa del Mondiale MotoGP fino a quattro giri dal termine quando il ritorno al successo sembrava davvero a un passo ma poi è clamorosamente caduto proprio sul più bello. La giornata era stata strepitosa fino a quel momento per il Dottore perché suo fratello Luca Marini aveva appena vinto in Moto2 e Francesco Bagnaia aveva conquistato il ...