MotoGp – Post Innerhofer

MotoGp – Pericolo scampato per Valentino Rossi a Sepang : le parole del Dottore dopo il 3° posto in qualifica : Valentino Rossi e la prima fila nelle qualifiche del Gp della Malesia: le sensazioni del Dottore a Sepang 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ha costretto i commissari di gara a rimandare di oltre ...

MotoGp - GP Malesia. Lorenzo non corre - al suo posto Pirro. Ducati : 'Diagnosi sbagliata in Thailandia' : Poco prima delle Libere 3, la MotoGP annuncia la notizia che in molti temevano dopo le sessioni del venerdì: Jorge Lorenzo si ritira dal GP di Sepang. Per la seconda volta nel trittico asiatico lo ...

MotoGp - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Malesia : Il Mondiale MotoGP 2018 fa tappa a Sepang, per il penultimo appuntamento della sua stagione. Ormai quasi tutti i verdetti sono stati emessi, per cui in Malesia, come in Australia, tutti potranno correre con la mente libera, pronti a puntare al successo ed a dare spettacolo. Sarà un fine settimana imprevedibile, anche per un meteo che, almeno sulla carta, sembra davvero da prendere con le pinze. Andiamo ad analizzare, per il momento, gli spunti ...

MotoGp – Dovizioso a Sepang per vincere : “la lotta con Rossi per il secondo posto sta diventando interessante” : Dovizioso pronto per un’altra importante sfida: le sensazioni del ducatista alla vigilia del Gp della Malesia I due piloti del Ducati Team, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, sono arrivati a Sepang per la penultima gara della stagione MotoGp 2018, che si concluderà a Valencia il 18 novembre pRossimo. Il GP Shell della Malesia si corre sul Sepang International Circuit, un tracciato molto gradito ai piloti e che ha una serie di ...

MotoGp – Iannone commovente dopo il 2° posto : la lettera all’amico Paolo Martolò [FOTO] : Andrea Iannone dedica un post speciale al suo amico Paolo Martolò, colpito da un malore lo scorso anno durante il weekend di Sepang: le parole del pilota Suzuki dopo il podio in Australia Weekend speciale per Andrea Iannone in Australia: il pilota italiano della Suzuki, dopo esser stato sempre tra i migliori in pista a Phillip Island, ha conquistato un podio importantissimo e un secondo posto, alle spalle di Vinales, dal gusto dolcissimo. ...

MotoGp – Proposta di matrimonio ai box Yamaha a Phillip Island : il Gp d’Australia si fa romantico [VIDEO] : Il Gp d’Australia si fa romantico: Proposta di matrimonio ai box Yamaha. Un tifoso di Valentino Rossi si inginocchia per la sua donna E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e Dovizioso. Una ...

MotoGp – Dalla scelta delle gomme al quarto posto di Bautista - Dovizioso soddisfatto in Australia : “ecco perchè non ho potuto attaccare alle fine” : Dovizioso soddisfatto del terzo posto di Phillip Island: il commento del ducatista dopo il Gp d’Australia vinto da un eccellente Maverick Vinales Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto con ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGp 2018 : “Non siamo ancora a posto del tutto - non basta per il podio” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà del venerdì di prove libere del GP d’Australia della Moto GP e lo afferma a it.motorsport.com, dove l’italiano conferma di non essere pienamente contento di quanto fatto. Secondo Dovi infatti le prestazioni non sarebbero sufficienti per ambire al podio domenica. Il forlivese si vede ancora lontano dai primi: “Anche l’anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci ...

MotoGp - GP Australia 2018 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Phillip Island : Il Mondiale di MotoGP 2018 saluta il Giappone e sbarca a Phillip Island, per il Gran Premio di Australia (clicca qui per programma e tv). Sulla splendida pista della Contea di Bass nello stato di Victoria andrà in scena il terzultimo appuntamento stagionale che ci regalerà diversi spunti. In primo luogo sarà da capire come affronterà questo finale di stagione il fresco campione del mondo Marc Marquez e, soprattutto, i suoi rivali. Andiamo ad ...

MotoGp Rossi e l'obiettivo finale : "Voglio il 2° posto di Dovizioso" : Con il titolo piloti messo in ghiacciaia in Giappone, la MotoGP arriva in Australia, sede del terzultimo GP della stagione, con Marquez giù iridato, ma desideroso di restare focalizzato sul finale di ...

MotoGp - Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : 'un sogno diventato realtà' : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz'ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni ...

MotoGp – Bautista al posto di Lorenzo a Phillip Island : “un sogno diventato realtà” : GP di Australia: Andrea Dovizioso avrà come compagno di squadra Álvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo a Phillip Island per la terz’ultima gara del Campionato 2018 Archiviato da pochi giorni il GP del Giappone, che ha visto Marc Marquez aggiudicarsi il titolo mondiale a Motegi dopo la caduta di Andrea Dovizioso a meno di due giri dal traguardo, il Ducati Team è già arrivato in Australia per la tappa successiva. Sul circuito di ...

MotoGp - Ducati : Bautista al posto di Lorenzo in Australia : MOTEGI - Alvaro Bautista, portacolori dell'Angel Nieto Team, correrà per la Ducati a Phillip Island al posto di Jorge Lorenzo, che ha saltato il Gp del Giappone per i postumi della caduta a Buriram, ...

MotoGp - festeggiamenti esagerati per Marquez : allo spagnolo ‘esce’ la spalla e gliela rimette a posto il fratello! [VIDEO] : Durante i festeggiamenti dovuti alla vittoria del settimo titolo mondiale, a Marquez è uscita la spalla e ci ha pensato il fratello a metterla a posto “Mi è uscita la spalla quando ho abbracciato Rins dopo il giro d’onore, ho fatto un movimento sbagliato, per fortuna c’era vicino mio fratello che me l’ha rimessa dentro”. Così Marc Marquez dopo la conquista del settimo titolo mondiale, il 5° in MotoGp. “A ...