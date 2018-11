Morte Mario Biondo | riesumata la salma del cameraman | i genitori | “Fu omicidio”

fanpage

(Di lunedì 5 novembre 2018) Il cadavere di, morto impiccato nell'appartamento della moglie conduttrice tv tre anni fa, a Madrid, è stato riesumato per un nuovo esame medico legale. Lo scopo è quello di accertare se la causa dellafu suicidio o se altri, come sostengono i, abbiano fatto del male alÈ stataladi, il30enne morto in casa della moglie a conduttrice tv, a Madrid, nel maggio del 2013. Il corpo verrà esaminato con una seconda autopsia su ordine del sostituto procuratore generale Domenico Gozzo che ha avocato a sé l'inchiesta sul decesso dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, accogliendo le istanze della famiglia di. All'indomani dei fatti il caso venne archiviato come suicidi dalla polizia spagnola, competente territorialmente, suscitando però l'opposizione di Pippo e Santina, idell'operatore tv, che sin dal primo momento hanno chiesto ulteriori approfondimenti di indagine.