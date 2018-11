Moda | il made in Italy con sei eccellenze fa sistema a Shanghai

Made in Italy : Canale 5 lavora alla sua fiction sulla Moda. Nel cast Margherita Buy - Fiammetta Cicogna e Marco Bocci : Greta Ferro La fiction di Canale 5 punta sulla moda ma promette di andare oltre il Paradiso delle Signore o Velvet. E lo fa con un ambizioso progetto che, restando in tema seriale Rai 1, passa per Raccontami, Atelier Fontana e Luisa Spagnoli: sono partite oggi le riprese della nuova fiction Taodue Film e The Family intitolata Made in Italy, destinata all’ammiraglia Mediaset ed ambientata negli anni ‘70, quelli in cui si passò ...

Margherita Buy e Marco Bocci sul set di Made in Italy : la storia della Moda italiana diventa una serie tv per Canale 5 : Le intenzioni di Mediaset sono quelle di mettersi davvero al lavoro sulle fiction ma in modo serio e il primo passo in avanti sembra essere Made in Italy. Questo è il titolo della serie le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Milano per raccontare la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Mediaset possa liberarsi di Premium ...

Dalla Moda all'alimentare - il made in Italy in mani straniere - : Le eccellenze italiane fanno gola alle aziende estere in tutti i settori. Magneti Marelli è solo l'ultima ad andare fuori dal nostro paese. Asiatici e francesi sono i più grandi "predatori"

Lutto nel mondo della Moda : Morta Wanda Ferragamo - la signora del made in Italy : aveva 96 anni : Moglie del fondatore della maison di moda, Salvatore, di cui era rimasta vedova nel 1960 con sei figli. Si è spenta nel pomeriggio nella sua casa di Fiesole, contornata da tutti i suoi cari. Fino a poche settimane fa era a lavorare nei suoi uffici a Palazzo Feroni.Continua a leggere

Non solo Versace : i marchi della Moda made in Italy venduti all’estero : Negozio di Versace (Getty Images) Sono ore di attese. In giornata dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della vendita della storica casa di moda Versace all’americana Michael Kors. La maison della medusa è l’ultima tra le griffe italiane a passare a una proprietà estera, anche se la famiglia Versace manterrà una partecipazione nel gruppo. Kors subentra al fondo Blackstone, che aveva il 20% dell’azienda, ma diventerà azionista ...

Versace - quanto vale l'impero simbolo della Moda made in Italy - : Fondata nel 1978 da Gianni Versace, scomparso tragicamente nel 1997, la Casa della Medusa in 40 anni ha conquistato le passerelle di tutto il mondo. Nel 1997 il 20% della società è stato ceduto a un ...

TheOneMilano - qualità e made in Italy per la Moda Haut-à-porter : Milano, 21 set., askanews, - 140 collezioni, 95 italiane e 45 straniere provenienti da 12 Paesi, per presentare le nuove tendenze dell'Haut-à-porter: si svolge dal 21 al 24 settembre, durante la ...

New York Times contro Made in Italy - paghe da 1 euro l'ora. Camera della Moda italiana : "Vergognoso" : "L'intento di questo articolo - concludono dal New York Times- è di fare luce su uno degli angoli più oscuri del mondo della Moda italiana. Continuiamo a sostenere la nostra versione".

Moda - Nyt contro 'Made in Italy' : sarte trattate come in Cina : New York, 20 set., askanews, - 'Migliaia di lavoratrici sottopagate creano indumenti di lusso senza contratto o assicurazione'. In un articolo pubblicato oggi, dal titolo 'Inside Italy's Shadow ...