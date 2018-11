“Miracolo” in Nuova Zelanda | pescatore salva un bimbo di 18 mesi dall’Oceano | era in

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) E’ stato definito “un miracolo” iltaggio nell’Oceano Pacifico di un bambino di 18da parte di unneozelandese. Gus Hutt, in vacanza in campeggio sulla Matata Beach di North Island, stava pescando quando ha visto da lontano una piccola sagoma che galleggiava sull’acqua, lo scorso 26 ottobre. Il piccolo era riuscito ad eludere la sorveglianza dei genitori, scappando dalla tenda, ed era malauguratamente finito in mare. “Pensavo fosse una bambola – ha raccontato Hutt al giornale locale NZ Herald – anche quando l’ho raggiunto e gli ho afferrato un braccio, pensavo ancora fosse una bambola; poi, però, ha emesso un piccolo gemito e ho pensato ‘Oh Dio, questo è un bambino ed è vivo’“. La moglie di Hutt, Sue, ha avvertito lo staff del campeggio che ha subito informato i genitori del piccolo e chiamato i ...