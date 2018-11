Ministro Costa | sì ad incentivi e auto elettrica

Incentivi auto elettrica - ok del Ministro Costa/ Ambiente : 'Possibili per sostituire le vetture Euro 3' - IlSussidiario.net : Incentivi auto elettrica, arriva l'ok del ministro dell'Ambiente Sergio Costa: ultime notizie, 'Possibili per le vetture Euro 3'.

Incentivi auto - arriva il si del Ministro Costa : “Possibili per Euro 3 ed elettriche” : Il suo predecessore Gian Luca Galletti, incaricato dal governo Renzi e riconfermato da quello Gentiloni, aveva parlato di Incentivi alla rottamazione come “ipotesi”, mai in termini più concreti e che facessero davvero ben sperare. Tanto che alla fine, nella legge di bilancio del 2018 non ve n’è traccia e, laddove si attuano, è tutto a discrezione di regioni e province autonome. Ora, in un’intervista rilasciata al mensile ...

Ecomondo e Key Energy - Ministro Costa al taglio del nastro : Roma, 5 nov. -, AdnKronos, - Sarà il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a inaugurare i saloni internazionali Ecomondo e Key Energy, alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre con l'organizzazione di ...

Il Ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo - Ministro Costa : serve norma veloce per abbattimenti : "Quello dell'abusivismo edilizio è un problema grosso che abbiamo in Italia, e che ha una storia antichissima". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milano. "Ho costituito un gruppo di ...

Il Ministro Costa : "7 - 5 milioni di italiani vivono in aree pericolose - a rischio idrogeologico 91% dei comuni" : Il titolare del dicastero all'Ambiente dopo i disastri e le vittime spiega che "il governo sta intervenendo su due fronti: un piano strutturale e fondi per l'emergenza". In Italia in 7,5 milioni vivono in zone a rischio

Ecomondo e Key Energy - Ministro Costa al taglio del nastro : Roma, 5 nov. - (AdnKronos) - Sarà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a inaugurare i saloni internazionali Ecomondo e Key Energy, alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre con l’organizzazione di Italian Exhibition Group. Nel quartiere espositivo, sarà protagonista l'innovazione in materia di econ

Ministro Costa : 'Sì ad incentivi per l'auto elettrica e per sostituire le vetture Euro 3' : ROMA - In un'intervista al mensile l'automobile in edicola, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione...

Il Ministro Costa dice che 7 - 5 milioni di italiani vivono in aree a rischio : Roma, 5 nov., askanews, - 'Siamo un paese fragile, bisogna dare risposte immediate'. Sergio Costa, ministro dell' Ambiente, in un'intervista al 'Messaggero' spiega che è necessaria una riflessione e ...

Maltempo - Ministro Costa : “Basta costruire dove non si può” : “L’ambientalismo da salotto di cui parla Salvini è quello che non ha una visione strategica. Che guarda solo all’oggi e mai al domani. Il nostro è il contrario.Guarda al futuro“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in una intervista a Repubblica. “Non sono i vincoli il problema. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire si quando il sacrificio di un piccolo bene ...

Maltempo - il Ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' 'Quanto accaduto rischia di ripetersi' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Maltempo - il Ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Roghi rifiuti : nuovo incendio nel casertano. Il Ministro Costa annuncia invio 100 carabinieri : Negli ultimi mesi sono tanti gli incendi e tutti a distanza ravvicinata. Fuochi a Battipaglia, Casalduni, San Vitaliano, Caivano, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere -

Incendio Stir di Santa Maria Capua Vetere. Il Ministro Costa : 'La camorra e i suoi colletti bianchi mi fanno schifo' - : Un vasto Incendio è divampato, nella serata del 1 novembre, allo Stir di Santa Maria Capua Vetere , Caserta, , impianto di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti provenienti da numerosi comuni ...