Milano | Polizia arresta spacciatore a Rho

Milano : spaccio di droga - polizia arresta tre persone : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Un cittadino ghanese di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso in zona Bastioni di Porta Venezia mentre cedeva a due ragazzi circa tre grammi di marijuan

Halloween : a Milano Polizia festeggia tra piccoli pazienti Fatebenefratelli : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una giornata insolita e giocosa, quella di oggi, per i piccoli pazienti della Casa Pediatrica dell'ospedale Fatebenefratelli e per gli agenti della questura di Milano che si sono messi in gioco per far vivere loro una esperienza da ricordare. Il 'Caso Halloween', così e

La banda musicale della Polizia di Stato compie 90 anni : concerto alla Scala di Milano : Fondata nel 1928 a Roma, ha 103 elementi. Musiche di Verdi, Rota e Ennio Morricone, presente in teatro con il capo della Polizia Gabrielli

Milano - il Popolo della famiglia di Adinolfi contro il metrò arcobaleno : contestato il picchetto - interviene la polizia : Assente il politico, i contestatori erano una decina. La protesta contro la decisione del Comune e Atm di lasciare nella stazione di Porta Venezia i colori del movimento Lgbt. Il Pd: "Misera provocazione"

Milano : polizia ferma 35enne per rapina : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Milano un cittadino brasiliano di 35 anni, responsabile di rapina. L'uomo lo scorso settembre era stato sorpreso in un supermercato di viale Bezzi a rubare tra gli scaffali, mentre nascondeva la merce in una grossa borsa. Arrivato all'uscita, era

Milano : polizia arresta due gemelli spacciatori : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due fratelli gemelli spacciatori di droga. Gli agenti sono risaliti ai due fratelli, di 26 anni e residenti in zona Quarto Oggiaro, dopo aver arrestato lo scorso marzo un cittadino peruviano di 22 anni, trovato in possesso di 150 grammi

Milano - la Polizia di Stato a "Sei ruote di speranza" presso l'Autodromo Nazionale di Monza. : ... a bordo delle autovetture in uso alla Polizia di Stato, su uno dei circuiti automobilistici più famosi al mondo. All'interno di quattro box del Paddock 1 in Autodromo, è Stato allestito un grande ...

Milano - inaugurata la mostra della Polizia su terrorismo e anni di piombo : inaugurata alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Cagni, a Milano, la mostra intitolata 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo' organizzata dall'...

Milano : polizia arresta due persone in Stazione Centrale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - La polizia ferrovia ha arrestato due persone in Stazione Centrale a Milano. Un cittadino pakistano di 21 anni ha cercato di rapinare un viaggiatore, tentando di strapparli il portafoglio dalle mani. Entrambi sono caduti a terra e il 21enne è stato bloccato da una guardi

Milano : terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia - al via da domani : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Ca

Milano - la polizia insegue un'auto rubata : arrestati due minorenni : Non si sono fermati all'alt di una volante e hanno dato vita a inseguimento ad alta velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due ...

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco perché : Una notte brava per Belen a Milano. Belen, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una serata scatenata...

Milano. La Polizia locale festeggia 158° anniversario della fondazione : Si è svolta in piazza Duomo la cerimonia per celebrare il 158° anno di fondazione del Corpo della Polizia locale,

