Milano | 26enne sfregiata lentamente su tutto il viso L' atroce vendetta dei suoi

Milano - bocconiano e ladro : arrestato 26enne albanese che leggeva Flaubert e Platone di giorno e rubava di notte : Un personaggio così di solito lo inventano gli scrittori, non capita nei mattinali della polizia. Eppure è successo che un commissario abbia raccontato di un arresto da romanzo. K. è albanese e ha 26 anni ed era già stato espulso dall’Italia nel 2016. È finito di nuovo nei guai e questo avrebbe potuto far finire la sua storia in un trafiletto delle pagine di cronaca locale. --Ma gli agenti del commissariato Greco Turro hanno scoperto che il ...