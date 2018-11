Milan Tra Betis e Juve Gattuso gioca la sua scommessa europea

Europa League - Pawson arbitra Betis-Milan e Bezborodov lazio-marsiglia : L’inglese Craig Pawson arbitrerà la sfida di Europa League tra il Betis e il Milan in programma giovedì 8 novembre alle 21 a Siviglia. Il russo Vladislav Bezborodov dirigerà invece lazio-marsiglia, in programma sempre giovedì ma alle 18.55 allo stadio Olimpico di Roma. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Europa ...

Supercoppa italiana - la finale tra Juventus e Milan il 16 gennaio in Arabia Saudita : L'accordo tra la Lega Calcio e la General Sports Authority, GSA,, l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, è stato trovato e per la decima volta una finale di Supercoppa ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone : l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : scelta la data per la sfida tra Juventus e Milan? Si giocherà in Arabia Saudita : Ancora una volta sarà assegnata all’estero la Supercoppa Italiana. L’edizione 2018, che vedrà protagoniste Juventus e Milan, si disputerà in Arabia Saudita: visto l’incontro tra la Lega Serie A e la General Sports Authority (GSA), dovrebbero essere già ufficiali data e luogo dell’incontro. Il 16 gennaio 2019 in campo a Gedda bianconeri e rossoneri, che nel proprio palmares hanno già sette volte il trofeo (la vincente ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone l’arrivo a Milano e col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Emanuela Folliero : “A Milano non giro in strada da sola. Gli extracomunitari mi urlano : “Bella bocca - pom**** gratis?”” : “Quando era meno pericoloso andare in giro per strada, mi rivolgevo direttamente agli uomini: ‘Scusa, hai perso l’ occhio?‘. Adesso non mi sento sicura. Non mi vesto appariscente ma l’altra sera torno a casa e un extracomunitario per strada mi urla: ‘Bella bocca, pom***o gratis?‘. In altri momenti avrei detto qualcosa, invece sono scappata a casa da mio marito”, parla così Emanuela Folliero. La ...

Un Milan da pazzi tra gol all'ultimo minuto e infortuni. Ma ora Betis e Juve... : "Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo". La frase è di Seneca, non a caso lo stesso filosofo citato da Mattia Caldara per commentare il suo delicato inizio di stagione. ...

A Milano - 'Harry Potter' arriva a teatro con la grande orchestra dal vivo - : ... oltre mezzo milione di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling's Wizarding World, con oltre seicento spettacoli in più di 38 paesi del Mondo. L' orchestra Italiana del Cinema ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del fair play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

Juventus - scoppia un caso nelle ultime ore : “gioco troppo poco…” - il Milan alla finestra : La Juventus è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri ha risposto a Napoli ed Inter, nelle ultime ore è però scoppiato il caso Benatia, ecco le dichiarazioni del difensore dopo il successo contro i sardi: “Faccio fatica a giocare una partita ogni tanto – ha detto – , l’anno scorso facevo bene perché avevo più continuità, purtroppo adesso non ce l’ho. ...

Gazzetta Milan camaleontico e dal cuore grande : è la strada giusta : Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , quello della Dacia Arena è un Diavolo che ha sette vite e un cuore grande. Una squadra incerottata ma che fa dell'unione e della ...

Un palo e una traversa fermano le Juventus Women - poi il crollo : 3-0 Milan : TORINO - Il big match fra le prime della classe se lo aggiudica il Milan , con un risultato pesantissimo, 3-0, che non riflette i reali valori espressi in campo. La Juventus domina per tutto il primo ...

Milano - maltratta la compagna per anni - poi la minaccia con un fucile : arrestato : La donna, quando si è vista puntare addosso l'arma, è scappata di casa e lo ha denunciato: a casa è stato trovato un piccolo arsenale