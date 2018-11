Milan | Gattuso | ' Higuain con la Juve? Vediamo come recupera'

Milan - la zona-Romagnoli fa esplodere Gattuso : "Vittoria giusta - la squadra mi è piaciuta molto" : Il tecnico rossonero: "Successo meritato". Il capitano-goleador: "Il mio momento migliore con questa maglia"

Gattuso senza limiti : 'E' mancato il veleno - Milan fortunato' : Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, non può che essere soddisfatto Gennaro Gattuso . Preoccupato alla vigilia, il tecnico ha invece trovato una grande risposta dai suoi: 'Sulle assenze non ...

Milan - Gattuso : "Zona Romagnoli? Io non dimentico Icardi e quel derby..." : Due gol all'ultimo respiro, sei punti in pochi giorni e una classifica che adesso può calmare anche uno come lui. Rino Gattuso esce da Udine con tanta adrenalina addosso, è stato allontanato per ...

Gattuso dopo Udinese-Milan : 'Non eravamo scarsi prima - né siamo diventati bravi all'improvviso' : ... "So che brucia perdere all'ultimo minuto, venivamo anche noi dalla sconfitta nel derby alla fine ed è stata una mazzata " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Non era facile giocare ...

Udinese-Milan - Gattuso : “Infortunio Higuain - ha sentito una fitta alla schiena” : Udinese-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato di questa vittoria ottenuta in extremis sul campo dell’Udinese: “Meritavamo di vincere questa partita, siamo arrivati con tanti infortunati e non era facile venire a giocare qua questa sera. L’Udinese è una squadra fisica, abbiamo fatto […] L'articolo Udinese-Milan, Gattuso: “Infortunio ...

Milan - è una vittoria che vale ‘6 punti’ : adesso Gattuso pensa in grande e sogna lo sgambetto alla Juventus - così i rossoneri sono rinati : Si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Milan in una partita che ha regalato emozioni incredibili fino all’ultimo secondo. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi una follia a centrocampo della squadra di Velazquez ha permesso a Romagnoli di firmare la rete del successo, delirio dei tifosi rossoneri e terza vittoria consecutiva che apre importanti scenari per il futuro. Il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso : Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ...

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! [FOTO e VIDEO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! : Udinese-Milan diretta live – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Milan, due squadre pronte a regalare spettacolo. In particolar modo la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento positivo, i rossoneri si sono riaffacciati alla zona Champions League ed adesso vogliono confermarsi. La stagione dei bianconeri non può essere considerata fino al momento ...

Udinese-Milan : 0-0 La Diretta Gattuso conferma la coppia Higuain-Cutrone : Udinese e Milan scendono in campo allo stadio Friuli nel posticipo domenicale delle ore 20.30, che chiude il programma della 11esima giornata di Serie A. I friulani vengono dal pareggio di Marassi ...

Udinese-Milan alle 20.30 La Diretta Gattuso cerca conferme e gioco : Udinese e Milan scendono in campo allo stadio Friuli nel posticipo domenicale delle ore 20.30, che chiude il programma della 11esima giornata di Serie A. I friulani vengono dal pareggio di Marassi ...

Milan tra Ibra e il Montolivo ritrovato Gattuso : "Non è mai stato fuori rosa" : La parola d'ordine è una sola: continuità. Il Milan infatti ne ha assoluto bisogno, per mantenere quel 4° posto che appena sette giorni fa sembrava lontanissimo. E invece, dopo le due vittorie con le ...

Milan - Gattuso teme l'Udinese : "Tante assenze - servono fame e cattiveria" : Il tecnico rossonero in vista della gara alla Dacia Arena: "Voglio vedere una crescita. Montolivo? Non era fuori rosa"