Milan batte Udinese | è ancora Romagnoli

Romagnoli all'ultimo respiro Il Milan batte l'Udinese al 96' : Incredibile alla Dacia Area. Romagnoli segna al minuto 96. Dopo una gara dominata dall'Udinese i rossoneri sfruttano una disattenzione dei bianconeri e conquistano tre punti che vogliono dire ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Milano e Cortina - Ritten corsara sul campo del Kitzbuhel - finalmente Fassa - Gherdeina batte Salisburgo ai rigori : Giunta al termine la fittissima 15ma giornata di Alps League 2018-2019, torneo europeo con tante squadre italiane protagoniste, a partire da Valpusteria, che questa sera ha raggiunto la tredicesima vittoria netta su 13 match disputati, battendo Milano con il punteggio di 6-3 e restando clamorosamente a punteggio pieno. L’altro derby azzurro in programma ha visto la vittoria di Vipiteno in casa contro Cortina per 3-2. Vittorie esterne anche ...

Velazquez - l'Udinese può battere il Milan : ANSA, - UDINE, 3 NOV - "Siamo sicuri al 100% che possiamo vincere contro il Milan". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, nella conferenza stampa della vigilia della gara di domani ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte l'Efes Istanbul 81-80 - decide Mike James : Olimpia Milano-Efes Istanbul 81-80, la cronaca Pianigiani sceglie la sostanza e l'esperienza di Cinciarini in quintetto, per sgravare James dai compiti di playmaking e dare più solidità in difesa. L'...

Incidenti sul lavoro - batte la testa mentre è a bordo di un muletto : morto un operaio 18enne a Milano : Ha battuto la testa mentre era su un muletto guidato da un collega: dava le spalle al senso di marcia a non si è accorto di un abbassamento del soffitto. È morto in questo modo un operaio di 18 che stava lavorando all’’installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di piazzale Portello, a Milano. Il ragazzo ha battuto la testa contro un’architrave ed è finito a terra privo di conoscenza. L’incidente è ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Milano vince ancora - Sassari batte Torino : L’Olimpia Milano firma il quarto successo in altrettante gare, Sassari batte Torino: i Risultati della 4ª giornata della Serie A di Basket Dopo la vittoria di Cremona sulla Virtus Bologna nel lunch match e i successi di Cantù su Reggio Emilia e di Varese su Trieste nelle prime gare del pomeriggio, la 4ª giornata della Serie A di Basket italiana prosegue con altri due gare, in attesa del posticipo serale fra Pistoia e Brindisi. Nella gara ...

Show a San Siro - il Milan batte la Samp 3-2. Suso decisivo : Il Milan supera 3-2 la Sampdoria nella gara valida per la decima giornata della Serie A. Cutrone sblocca il risultato al 17', poi i blucerchiati ribaltano la partita grazie alle reti di Saponara al 21'...

Partita rocambolesca a San Siro : alla fine la spunta il Milan che batte la Samp 3-2 : Rossoneri avanti con Cutrone e superati in 10’ da Saponara-Quagliarella, poi Higuain trova il pareggio e lo spagnolo inventa il gol della tregua per Gattuso.Mercoledì il Genoa

Milano con i bambini per combattere la povertà educativa : È aperto il nuovo bando dell’impresa sociale Con i bambini “Un passo avanti”, per il sostegno di progetti dal contenuto

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Khimki 81-80 - decisivo Mike James : Olimpia Milano-Khimki Mosca 81-80, la cronaca Mani piuttosto fredde a inizio match, con l'osservato speciale Shved che preferisce coinvolgere i compagni piuttosto che mettersi in proprio. Brooks e ...

Eurolega - Milano batte il Khimki sulla sirena : All'ultimo tuffo Milano trova la vittoria che voleva per dare continuità al blitz del Pireo. E' il suo leader Mike James , 25 punti, 7/17 al tiro e 7 assist, a firmare l'81-80 che vale tanto anche se ...

Tromba d'aria s'abbatte su Milano : alberi caduti e danni : Un vento molto forte ha colpito Milano domenica sera, accompagnato ad un abbassamento drastico delle temperature. I vigili del fuoco hanno registrato danni in diverse zone della citta' e dell'hinterland, con rami e alberi caduti in strada: la maggior parte delle chiamate di soccorso e' arrivata dai comuni della zona sud. Piccoli mulinelli si sono verificati in alcune zone della citta' spostandosi verso la Stazione Centrale. Un grosso albero si è ...