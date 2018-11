Midterm | sondaggio Cnn | Democratici al 55% | repubblicani al 42%

"Consenso nei confronti di Trump sceso al 39%" - il sondaggio della Cnn alla vigilia delle elezioni di Midterm : Il consenso nei confronti del presidente Donald Trump è sceso al 39%, con il 55% che disapprova il suo operato. A restituire questa fotografia, alla vigilia delle elezioni di Midterm , è l'ultimo sondaggio della Cnn. All'inizio di ottobre il Tycoon era al 41%, con il 52% del campione che bocciava la sua 'performance'.Il voto per la maggior parte degli americani sarà un modo per esprimere una valutazione sull'operato del ...

Midterm Usa - sondaggio : dem + 7% a Camera : 16.34 A due giorni dalle elezioni di Midterm, in Usa,i democratici mantengono il vantaggio nel voto per i rappresentanti alla Camera,ma la percentuale si assottiglia, secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News. Il 50% degli elettori registrati preferisce i candidati democratici,contro il 43% di chi è schierato per i repubblicani. Il mese scorso, il margine era di 11 punti, rispetto ai 7 di oggi, e ad agosto era di 14 punti. Con il ...