Midterm - sondaggio Cnn : "Democratici al 55% - repubblicani al 42%" : Per sette intervistati su dieci, il risultato delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti rappresenta un giudizio sull'operato di Donald Trump. Il consenso per il presidente americano scende il 39%

"Consenso nei confronti di Trump sceso al 39%" - il sondaggio della Cnn alla vigilia delle elezioni di Midterm : Il consenso nei confronti del presidente Donald Trump è sceso al 39%, con il 55% che disapprova il suo operato. A restituire questa fotografia, alla vigilia delle elezioni di Midterm , è l'ultimo sondaggio della Cnn. All'inizio di ottobre il Tycoon era al 41%, con il 52% del campione che bocciava la sua 'performance'.Il voto per la maggior parte degli americani sarà un modo per esprimere una valutazione sull'operato del ...

Midterm Usa - sondaggio : dem + 7% a Camera : 16.34 A due giorni dalle elezioni di Midterm, in Usa,i democratici mantengono il vantaggio nel voto per i rappresentanti alla Camera,ma la percentuale si assottiglia, secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News. Il 50% degli elettori registrati preferisce i candidati democratici,contro il 43% di chi è schierato per i repubblicani. Il mese scorso, il margine era di 11 punti, rispetto ai 7 di oggi, e ad agosto era di 14 punti. Con il ...