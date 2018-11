Midterm | arriva il primo giudizio su Trump I sondaggi vedono un Congresso democratico ma

huffingtonpost

(Di lunedì 5 novembre 2018) Le passate esperienze insegnano che quasi mai il presidente in carica esce dal test intermedio che separa le elezioni presidenziali più forte di prima. Ciò non toglie che il voto dia cui l'America è chiamata il 6 novembre non sarà come i precedenti, perlomeno i più recenti. Si tratta, e questa tra le tante incognite è forse l'unica certezza, di un referendum sulla presidenza più controversa degli Stati Uniti. Dopo due anni di governo, Donaldsi ritrova ancora una volta a sfidare iche lo danno indietro rispetto ai dem, dipingendo per lui i prossimi due anni se non da "lame duck" - anatra zoppa - probabilmente in minoranza in una delle due aule del. Più che le rilevazioni degli analisti, però, conta forse il contesto in cui milioni di americani saranno chiamati a esprimere il loro voto.Pur ...