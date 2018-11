liberoquotidiano

: RT @Adnkronos: Meningite, medico: 'Nessun motivo per evitare vaccino' - giu_alessi : RT @Adnkronos: Meningite, medico: 'Nessun motivo per evitare vaccino' - Adnkronos : Meningite, medico: 'Nessun motivo per evitare vaccino' - irrisolvibile : ?? Breaking news ??: Medico svizzero nominato dalla UEFA per indagini sugli arbitri italiani, studia da vicino le t… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Napoli, 5 nov. (AdnKronos Salute) - "Non sono aumentati i casi diin generale, ma posso dire che sono aumentati quelli gravi. Non siamo di fronte a un'epidemia da un singolo ceppo. Noi possiamo prevenire questa malattia che, se anche rara, è frequentemente mortale perché si aggrava in modo