Media Molecule ricrea in Dreams un livello di LittleBigPlanet

Dreams : ecco cosa potremo fare in soli 10 minuti nel titolo di Media Molecule : In occasione del PAX West 2018, gli sviluppatori di Dreams, Media Molecule, hanno chiesto su Twitter ai loro fan una serie di cose da costruire in meno di 10 minuti, utilizzando il motore di gioco naturalmente.Ebbene, riporta Dualshcokers, possiamo vedere le creazioni fatte qui di seguito.Alcune includono un tempio in anguria, un uccello con un numero esagerato di gambe, una fattoria con tacos danzanti e altro ancora. Il team di Media Molecule è ...