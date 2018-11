Mauro Corona insulta le conduttrici di Unomattina in diretta

Unomattina - Mauro Corona insulta le due conduttrici : «Andate a quel paese» : Insulti in diretta nel corso di Unomattina in onda stamani su Rai Uno. Lo scrittore e alpinista Mauro Corona , in collegamento telefonico con lo studio, ha attaccato pesantemente le due conduttrici ...

Unomattina - Mauro Corona insulta le due conduttrici : 'Andate a quel paese' : Insulti in diretta nel corso di Unomattina in onda stamani su Rai Uno. Lo scrittore e alpinista Mauro Corona , in collegamento telefonico con lo studio, ha attaccato pesantemente le due conduttrici ...

Unomattina - Mauro Corona insulta Rinaldi e Bisti : “Andate a quel paese” : Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti a Unomattina, le parole di Mauro Corona Mattinata complicata per Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti a Unomattina. Le due conduttrici hanno dovuto fronteggiare un evento imprevisto, con un ospite inviperito. Il primo appuntamento settimanale della trasmissione è iniziato come di consueto alle 6.45. La puntata è cominciata con l’attualità e l’informazione, parlando in particolare del maltempo di ...

Mauro Corona - le parole su Bianca Berlinguer in diretta a #Cartabianca : Mauro Corona non si smentisce, a CartaBianca, il programma condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, è sempre show. Lo scrittore – alpinista, ormai un guru per migliaia di persone ha stuzzicato la padrona di casa suscitando l’ilarità del pubblico. Il saparietto è andato in onda quando Bianca Berlinguer, dopo aver mostrato una foto di Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi birra in mano, chiede all’opinionista se lei avesse più la faccia da ...

Cartabianca - Mauro Corona show : «Berlinguer - lei ha la faccia da bevitrice! Renzi prenderà il suo posto» : Cartabianca, Mauro Corona e Bianca Berlinguer Bianca Berlinguer si è inventata un nuovo format. Ogni martedì, in apertura di Cartabianca, la conduttrice si collega con il ruspante scrittore Mauro Corona e lo interpella sui principali fatti d’attualità: il bello è che la chiacchierata tra i due raggiunge spesso vette di imprevedibilità. Lo scalatore e la giornalista, infatti, una volta litigano, un’altra vanno d’amore e ...

Vajont - Mauro Corona contro i telegiornali : "Hanno parlato tutto il giorno di Ronaldo. Direttori conigli" : Non solo la lite tra Sgarbi e Giordano. La puntata di martedì di Cartabianca ha ospitato un’altra sfuriata avente come protagonista Mauro Corona. Lo scrittore era in collegamento dal Vajont in occasione del cinquantacinquesimo anniversario del disastro che uccise circa 2 mila persone.Un appuntamento annunciato da settimane, che Bianca Berlinguer ha confermato per dare vita ad inizio trasmissione ad un ricordo della tragedia. Questo però ...

“Ho dei problemi - scusami”. Il crollo di Mauro Corona da Bianca Berlinguer. In diretta tv. Cosa è successo : Mauro Corona è uno degli ospiti fissi di CartaBianca, il programma di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer. E proprio con quest’ultima, spesso e volentieri, si lascia andare a siparietti ‘poco edificanti’. Solo qualche giorno fa, infatti, lo scrittore e alpinista ha attaccato duramente la conduttrice televisiva. Eppure nei suoi confronti Mauro Corona prova una sorta di ‘attrazione’ tanto da aver avanzato, nelle ...

Battibecco in diretta tv tra Mauro Corona e la Meloni : "Vivi in un atelier di lusso..." : Mauro Corona "contro" Giorgia Meloni. Lo scrittore, ospite fisso di Cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, prima ha speso parole di apprezzamento all"indirizzo del leader di Fratelli d"Italia presente in studio, poi l'ha attaccata sul finale del suo intervento.Il 68enne artista, infatti, ha puntato il dito contro l"eccessiva burocrazia italiana e ha espresso il desiderio di vedere presto al governo la Meloni: "Le ...

Cartabianca : Berlinguer riparte con Di Maio. Torna Mauro Corona : Bianca Berlinguer La prima a ripartire è Bianca Berlinguer. In anticipo rispetto alla concorrenza di La7, la giornalista tornerà stasera su Rai3 con Cartabianca, il talk show da lei condotto, inaugurando di fatto gli appuntamenti settimanali di prima serata legati all’attualità. Il debutto stagionale dell’ex direttrice del Tg3 avverrà in uno studio rinnovato e alla presenza di un esponente della maggioranza di governo: Luigi Di ...