Matteo Salvini risponde a Elisa Isoardi | “Ho amato | ho perdonato e avrò sicuramente

"Ho amato - ho perdonato. Peccato qualcuno aveva altre priorità". Matteo Salvini risponde alla Isoardi : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Ci ho creduto fino in fondo" : Matteo Salvini, negli scorsi minuti, con un breve ed esaustivo post su Facebook, ha voluto mettere definitivamente la parola fine, a tutto il chiacchiericcio sulla propria vita privata dopo la pubblicazione di una foto (con didascalia) di Elisa Isoardi su Instagram che siglava la rottura definitiva come coppia.prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Ci ho creduto fino in fondo" pubblicato su Gossipblog.it 05 novembre 2018 ...

Isoardi-Salvini - la giornalista racconta la cena : «Matteo? Era di buonumore - beveva champagne e mangiava sushi» : Elisa Isoardi grida ai quattro venti che tra lei e Matteo Salvini è finita e, ovviamente, si scatenano le tesi più disparate. Chi ha lasciato chi? Ci sarà un'altra donna? Una...

Elisa Isoardi rivela al settimanale Chi : “Io e Matteo Salvini ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E nella vita della conduttrice c’è l’ombra di uno stalker : “Matteo e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore“. Così, in esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì, Elisa Isoardi ha rivelato la data della rottura con il ministro dell’Interno, avvenuta mesi fa e comunicata solo oggi su Instagram ...

Elisa Isoardi lascia Matteo Salvini con una frase di Gio Evan. Il poeta in radio commenta : “Mi stanno ferendo - oggi mi stanno seppellendo” : “Mi stanno ferendo oggi, mi stanno seppellendo”. A parlare a Un giorno da Pecora, la trasmissione di radio1, è Gio Evan, il poeta citato da Elisa Isoardi nel suo messaggio di addio a Matteo Salvini su Instagram. Classe 1988 Evan oggi è finito sulla bocca di tutti, diventato simbolo dell’amore, ormai finito, tra la presentatrice e il ministro dell’Interno. “Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Ci siamo lasciati per la lontananza - causata dai troppi impegni di entrambi" : Elisa Isoardi conferma, in esclusiva, al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, i motivi della sua clamorosa rottura con Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, al quale era legata da quasi tre anni: Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ...

Elisa Isoardi - finita la storia con Matteo Salvini. Spunta un nuovo compagno : Elisa Isoardi mette fine alla storia con Matteo Salvini. O per lo meno ne ha dato l’annuncio ufficiale attraverso il suo profilo Instagram con una foto molto intima che ha suscitato non poche polemiche. Intanto, Dagospia, che tra i primi aveva dato la notizia della fine della love story, ha riportato che la presentatrice de La Prova del Cuoco avrebbe un nuovo compagno. Stando a quanto riporta il sito, la coppia sarebbe stata fotografata ...

Gio Evan - Elisa Isoardi lascia Matteo Salvini con una foto a letto e una citazione di tale poeta : una combinazione da trauma irreversibile? : L’amore ai tempi di Gio Evan. Va bene che farsi lasciare su Instagram è per stomaci forti, ma farsi dire addio ricevendo un aforisma firmato da Giovanni Giancaspro deve essere un trauma irreversibile. Elisa Isoardi molla il fidanzato, ministro degli interni, Matteo Salvini, affrancando il francobollo web con un aforisma umoristico già diventato materia di studi filosofici e morali. Visualizza questo post su ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - Dagospia rivela : “Lei ha già una nuova fiamma. Vivono insieme a Montesacro” : Dopo l’annuncio della rottura con Matteo Salvini, Elisa Isoardi avrebbe già una nuova relazione. A rivelarlo è il sito di Dagospia che già da alcune settimane sosteneva che il ministro dell’interno e la presentatrice della Prova del Cuoco si fossero lasciati. La Isoardi e il nuovo fidanzato, inoltre, vivrebbero già insieme, condividendo la casa di lei nel quartiere Montesacro a Roma. “Tra i paparazzi si mormora che ieri la ...