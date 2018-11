Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...

La Lega di Matteo Salvini punta ad un Governo con il centrodestra : elezioni a marzo : Altissima tensione tra la Lega di Matteo Salvini e i grillini. Troppi gli intoppi e le divergenze ad iniziare dal dl

Dl Sicurezza - sì al Senato : vince ancora Matteo Salvini - asfaltati i grillini dissidenti : Approvato al Senato, con voto di fiducia , il decreto Sicurezza-Immigrazione voluto fortemente da Matteo Salvini e dalla Lega. Alla fine il pallottoliere conta 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 ...

Perché Matteo Salvini adesso punta tutto su Susanna Ceccardi : Roma . Il segretario della Lega Matteo Salvini ha deciso di puntare tutto su Susanna Ceccardi , che con la sua vittoria a Cascina nel 2016 ha aperto la strada alla recente conquista di Pisa, dove il ...

Matteo Salvini taglia i costi dell’accoglienza : da 35 euro a 19 euro a migrante : Con una conferenza stampa al Viminale e con il via libera del Capo dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale, il ministro Salvini ha ufficializzato la revisione del "pacchetto accoglienza", che contiene anche l'abbassamento della quota dei "35 euro per migrante". Si andrà dai 19 euro per i grandi centri ai 26 per i piccoli centri.Continua a leggere

Elisa Isoardi su Matteo Salvini : ‘Sono passati già due mesi e mezzo dalla rottura’ : Dopo aver annunciato via social network con una foto intima e privata accompagnata da uno struggente messaggio (“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”), versi poetici presi da Gio Evan (artista di ‘spettaconcerti’), Elisa Isoardi racconta in esclusiva a Chi nel numero in edicola il 7 novembre la sua verità sulla fine della storia con Matteo Salvini: “Ci siamo lasciati ...

Matteo Salvini single : tra ravioli e stoccate a Elisa Isoardi : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Elisa Isoardi svela i motivi dell’addio a Matteo Salvini e racconta di uno stalker che la perseguita : “Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il... L'articolo Elisa Isoardi svela i motivi dell’addio a Matteo Salvini e racconta di uno stalker che la perseguita proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

M5s - la minaccia a Matteo Salvini : pronti a votare contro il dl Sicurezza se non passa la prescrizione : Caos al governo per la prescrizione. Non solo è stato ancora rimandato il vertice previsto in serata tra Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , incontro che servirebbe a ...

Matteo Salvini : 'Leghisti nelle foibe? Mi fate schifo - vergognatevi'. Disintegrati i centri sociali : Un coro schifoso, intonato dai centri sociali di Livorno contro la Lega e Matteo Salvini . I 'compagni' hanno inneggiato a una delle pagine più buie nella storia del nostro Paese: ' nelle foibe, nelle ...

Gio Evan : «Matteo Salvini? Gli consiglierei un po’ di meditazione. Così si addolcisce un po’» : Gio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio EvanGio Evan«Si vede proprio che non mi piace Salvini?». Un pochino, sì. «Non ci posso fare niente. Ogni volta che sento le sue idee, rimango ferito». Lei è di sinistra? «Massì, ho votato a sinistra, per un partitino che non appoggiava Salvini». Elisa Isoardi gli ha dedicato una sua poesia. Lei che testo consiglierebbe al ministro dell’Interno? «Non saprei. Magari può leggersi ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la soffiata di Daniela Santanchè ad Augusto Minzolini : 'Così cade il governo' : 'C'è molta fibrillazione nella Lega '. La confidenza, raccolta da Augusto Minzolini , è di Daniela Santanchè , la 'ambasciatrice di Giorgia Meloni' presso Matteo Salvini . Secondo la Pitonessa ex ...

Matteo Salvini punge Elisa Isoardi - addio con frecciata : «Qualcuno aveva altre priorità» : «Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita». È a metà tra il nostalgico e il sarcastico...