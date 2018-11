Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati | è ufficiale | il messaggio di lei

E’ finita tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini : Elisa Isoardi e Matteo Salvini Non chiamatela più Lady Salvini . Elisa Isoardi rompe il silenzio e annuncia la fine della storia d’amore con il Ministro degli Interni e Vice Premier, Matteo Salvini . Lo fa pubblicando su Instagram una foto che la ritrae tra le braccia dell’ormai ex compagno, accompagnata da una massima del giovane artista Gio Evan: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ...

Elisa Isoardi - addio ufficiale a Matteo Salvini. È lei ad annunciarlo : Elisa Isoardi, il post choc sconvolge il web. Da qualche tempo la conduttrice de La prova del cuoco – che sta avendo non pochi problemi in trasmissione per via della sua conduzione non proprio convincente – era su tutti i giornali e i siti di gossip. Il motivo? La presunta crisi tra lei e il compagno Matteo Salvini, Ministro dell’Interno e segretario della Lega. A darne notizia, qualche giorno fa, sono stati alcuni servizi realizzati da ...