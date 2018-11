Maternità e lavoro | perché è così difficile trovare un equilibrio?

vanityfair

: Lavoro, sentenza della cassazione sul caso di una lavoratrice bancaria: si matura l'anzianità anche durante le paus… - RaiNews : Lavoro, sentenza della cassazione sul caso di una lavoratrice bancaria: si matura l'anzianità anche durante le paus… - CosimoFilannino : RT @andr900: #aborto Volete evitare gli aborti? Regalate le pillole, facilitate le adozioni, migliorate le condizioni economiche, assicura… - SarahSperava : RT @andr900: #aborto Volete evitare gli aborti? Regalate le pillole, facilitate le adozioni, migliorate le condizioni economiche, assicura… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Pianificare con anticipoAffidatevi ad un counseling psicologicoComunicare in modo chiaroAvanzare richieste chiare e realisticheValutare consapevolmenteMantenere una visione d’insiemeValorizzare le competenzeOttimizzare il tempoFocalizzare gli obiettiviLavorare da casaSempre meno figli e sempre più tardi.succede? Di solito la risposta è la stessa per tutti: «Non è cosa immediataun buoncon cui riuscire a mantenere se stesse e un figlio». Eil tempo scappa. «Con costi sociali ed economici sempre più evidenti», sottolineano dalla Fondazione Cure Onlus, che da da anni opera per la promozione del benessere delle nuove generazioni e delle donne in gravidanza. «Siamo convinti della necessità e della possibilità di invertire tale trend, anche grazie al ruolo attivo delle aziende»., nonostante il fenomeno dell’immigrazione il saldo demografico naturale ...