Marsiglia | crollano due stabili | 9 persone risultano disperse

Marsiglia - crollano 2 palazzi in centro : 11.58 Due palazzi adiacenti di 4 e 5 piani sono crollati stamane nel centro di Marsiglia . Squadre di soccorso sono al lavoro per trovare eventuali vittime o sopravvissuti sotto le macerie. Al momento si parla di due feriti lievi. Secondo alcune fonti, gli edifici crollati erano molto vecchi e in pessimo stato. Un esponente del Comune ha detto che 10 giorni fa era stata emanata un'ordinanza che definiva pericoloso uno degli edifici. Secondo i ...

