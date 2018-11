Maroni | “Dopo europee Salvini assorbirà tutto centrodestra | Di Battista guiderà

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Elezioni? Il governo M5s-Lega reggerà fino all’anno prossimo. Non credo che ci sarà un’alleanza tra Lega e Forza Italia dopo le, perchégiustamente ha in mente un progetto egemone, cioè ci deve essere la Lega che assorbeil resto e tutti gli altri”. Sono le parole di Roberto, ex segretario della Lega, nel corso di 24 Mattino, su Radio24. E puntualizza: “Non dico che Forza Italia si farà assorbire, ma se va sotto il 5 per cento. di fatto svanisce, ed è un rischio per loro se non si danno una mossa. Così potrebbe nascere un nuovo sistema bipolare, la famosa Terza Repubblica, che ha, da una parte,ilinterpretato dae dalla Lega e, dall’altra parte, un guazzabuglio con grillini e sinistra con a capo Fico o Di. Anzi, più che Fico direi Di, che adesso sta per tornare dal ...