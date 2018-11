Manovra | Tria | Non cambia ma stiamo discutendo

Legge di Bilancio - Tria : “La Manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Nessun compromesso con l’Italia” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Manovra - Tria : con Eurogruppo né scontro né compromesso - rispondiamo alla Commissione : Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al termine dell'Eurogruppo. 'Né compromesso né scontro - ha spiegato Tria - ho illustrato la Manovra, i dati e la strategia. L'Eurogruppo ha preso ...

Manovra - Tria all'Eurogruppo : cercare compromesso con il dialogo : Roma, 5 nov., askanews, - Discussione caratterizzata dalla 'pacatezza dei toni' oggi all'Eurogruppo sul Bilancio dell'Italia. Secondo fonti del ministero dell'Economia, sentite a Bruxelles, il messaggio portato dal ministro Giovanni Tria è che l'Italia è d'accordo sul rispetto delle regole, che non vuole infrangerle, vuole evitare le tensioni su mercati e ...

Compromesso : la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla Manovra italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...

L'Eurogruppo tira dritto e chiede a Tria di cambiare la Manovra : Giovanni Tria è arrivato a Bruxelles senza rilasciare dichiarazioni e, ancora prima di sedere al tavolo delL'Eurogruppo, ha subito iniziato la sua opera di mediazione per strappare consensi sulla manovra di bilancio del governo gialloverde. Ad attenderlo, oltre ai ministri delle Finanze, c'erano anc

Manovra - Austria e Slovacchia contro l'Italia : rispetti le regole. Moscovici : pagheranno i più poveri : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , oggi ha avuto un incontro bilaterale con Moscovici , prima dell'avvio della riunione dell'Eurogruppo. Il primo banco di prova, che sarà l'occasione per i ...

Manovra - bilaterale Tria-Moscovici prima di Eurogruppo : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, questo pomeriggio a Bruxelles, prima dell'avvio

Manovra : Tria a Bruxelles - Dombrovskis 'Serve correzione considerevole' : ...della Commissione Europea nel giorno dell'incontro del nostro ministro dell'Economia con l'Eurogruppo - Nel giorno della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles in cui il nostro ministro dell'Economia ...

Manovra - l'emergenza territorio arriva sul tavolo europeo. L'offensiva di Tria : ...delle spese per opere di risanamento idrogeologico del Paese - che Matteo Salvini valuta in 40 miliardi di euro - farà probabilmente parte del pacchetto di proposte che il ministro dell'Economia ...

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il ...

