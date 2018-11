Manovra | tregua fra Europa e Italia ma Bruxelles avverte | ' Rispettare regole'

Manovra - tregua fra Europa e Italia ma Bruxelles avverte : rispettare le regole : L' Europa rinvia per ora la resa dei conti e vira su una tregua momentanea, puntando a un dialogo dell'ultima chance con la speranza che l' Italia , per usare l'espressione utilizzata dal ministro delle...

Manovra - prove di tregua Salvini-Di Maio. Pronto muro a difesa delle banche : Ove fosse necessario intervenire, lo si farà e in fretta', avvisa però il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'esponente leghista non lo dice apertamente, ma dopo gli stress test non è ...