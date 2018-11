Manovra : mercoledì vertice su Lettera Ue : ANSA, - ROMA, 5 NOV - E' probabile, a quanto si apprende, che sia mercoledì il giorno "X" per il vertice di governo con la sicura presenza del premier Giuseppe Conte e dei due vicepremier Luigi Di ...

Manovra mercoledì in Parlamento - spunta flat tax ripetizioni : Roma, 29 ott., askanews, - La Manovra arriverà in Parlamento mercoledì prossimo, a 15 giorni dall'approvazione in consiglio dei ministri. Il provvedimento, assicurano fonti di governo M5s e Lega, è ...