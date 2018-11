Manovra Italia | Ue | ' Lavoriamo a una procedura d' infrazione accettabile'

Manovra : l'Italia cerca il dialogo - l'Ue lavora a una procedura d'infrazione "accettabile" : Il ministro Tria prova a rassicurare l'Ue: "La Manovra non cambia, prevediamo che il debito scenderà"

Legge di Bilancio - Tria : “La Manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Nessun compromesso con l’Italia” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Compromesso : la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla Manovra italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...

