Manovra | gli Stati Ue processano l' Italia | Mette a rischio anche l' euro

Bonus casa 2019 - novità in Manovra : tutti gli sconti in arrivo : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno delle agevolazioni: le voci sulla proroga dei Bonus casa 2019 erano fondate. La Legge di bilancio 2019 dà la possibilità a chi deve ristrutturare casa di usufruire di un ventaglio di benefici fiscali già previsti nel 2018 e riconfermati: Bonus ristrutturazioni; Bonus verde (giardini e terrazzi); Bonus mobili SismaBonus Le ...

Manovra - le fatiche di Giancarlo Giorgetti : prima tratta con il M5S poi gli smonta le leggi : Uno sforzo omerico per il quale GG deve combinare alla congenita prudenza l' intervento dell' esperto Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia. Che fretta c' è, in effetti, di sbarazzarsene ...

Pensioni d'oro - nella Manovra non c'è il taglio. Di Maio : arriverà : Il tanto sbandierato taglio alle Pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo ...

Manovra - Travaglio vs Gualmini (Pd) : “Scoprite la ricetta per la crescita sempre e solo quando non siete più al governo” : “Io preoccupato di questa Manovra? Lo sono come come tutti e come lo ero l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando le 6-7 banche che fallirono una dopo l’altra furono lasciate sotto il tappeto”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “All’epoca bisognava raccontare agli italiani che stavamo da Dio, perché c’era il referendum di Renzi. Poi arrivò Gentiloni che ...

Manovra - Dbrs : Non atteso miglioramento crecita

Manovra - rincaro sulle sigarette (ma nessun taglio alle pensioni d’oro) : Dall’aumento dei pacchetti di sigarette alle ripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in Manovra. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel dettaglio. In Manovra sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco ...

Flat tax - ecco chi ci guadagna La Manovra tra tagli e rincari : Il dato emerge da una serie di simulazioni messe a punto da Eutekne.info, il Centro studi fiscali guidato dall'ex vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti. La manovra appena depositata in ...

Rincari sulle sigarette - assunzioni agevolate e tanto altro : gli interventi minori della Manovra : Vediamo, adesso, in breve quali sono gli altri punti della Manovra economia , cercando di spiegarci in termini non troppo complicati. Aumento della tassazione delle sigarette : accise che faranno ...

Nella Manovra arrivano gli aumenti sulle sigarette : I fumatori erano stati avvisati. Adesso c'è la conferma definitiva: stanno, infatti, arrivando aumenti a pioggia sulle aliquote delle accise che già gravano su tutti i tabacchi lavorati. L'ultima versione della legge di Bilancio ha confermato i rincari che erano stati previsti Nella bozza precedente. Stando alla relazione tecnica, che accompagna la manovra economica e che la Stampa ha reso pubblica, "l'incremento della fiscalità potrebbe essere ...

Manovra - Mattarella scrive a Conte 'Sviluppare dialogo costruttivo con l Ue'. Conte 'Vogliamo rilanciare la crescita' : ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'autorizzare la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio , invita il governo a mantenere vivo il confronto con Bruxelles. 'È ...

Mattarella sulla Manovra. Dialogo con l'Europa e occhio ai risparmi degli italiani : Riteniamo che la tutela dei conti pubblici possa essere conciliata con una politica economica che non assecondi i rischi di recessione che gravano sull'economia globale". Queste le parole del premier ...

Tagli pensioni d’oro in stand by - voucher 4.0 per le Pmi - incentivi al Sud : ecco le novità in Manovra : Niente Tagli alle pensioni d’oro (che potrebbero rientrare, però, come emendamento in Parlamento) e via dal testo i 100 milioni in più per il fondo famiglia (anche se le risorse non vengono cancellate). Salta anche la tassa sulla pesca sportiva, mentre a Palazzo Chigi arriva Investitalia, struttura per gli investimenti pubblici e privati...

La Manovra taglia gli investimenti 4 volte di più della spesa corrente : Alle richieste dei programmi di tagli mandate prima dell'estate dal ministro dell'Economia Tria a tutti i colleghi di governo hanno risposto in pochi, e male. 31 ottobre 2018 , 19:50 Il Governo ...

La Manovra taglia gli investimenti 4 volte di più della spesa corrente : La manovra punta a rilanciare gli investimenti per spingere la crescita contro-corrente rispetto alla congiuntura. Ma nelle tabelle su spending e riprogrammazioni di fondi la spesa in conto capitale, cioè proprio quella che finanzia gli investimenti, paga un dazio quadruplo rispetto alle uscite correnti: 1,6 miliardi contro 440 milioni...