Manovra | Conte | valutazioni Moscovici politiche e non istituzionali

(Di lunedì 5 novembre 2018) Il premier Giusepperisponde ai rilievi del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, sullavarata dal governo "La libertà delle idee è importante, ma da un Commissario europeo io mi aspetto che sia molto cauto. Non voglio neppure immaginare che la Commissione sia condizionata dadi tipo politico", ha detto Giusepperispondendo ai giornalisti ad Algeri. "Ci sediamo con l'interlocuzione europea - ha aggiunto - siamo disponibili a un dialogo franco e costruttivo. Non mi costringete a rispondere a ogni dichiarazione fatta. Alcune di queste, in particolare quelle di Moscovici, riguardano il dibattito politico in corso, ma nulla hanno a che vedere con il dibattito istituzionale nella Commissione".